Christian Villanueva mène les Padres à la victoire

Christian Villanueva a produit deux points, dont celui de la victoire, mercredi, à Washington, où les Padres de San Diego se sont imposés 3-1 devant les Nationals.

Villanueva a poussé Eric Hosmer et Franchy Cordero au marbre à l’aide d’un double en sixième manche pour donner une avance de 3-0 aux siens.

Lors de la manche précédente, Manuel Margot avait claqué un simple productif.

Matt Adams a inscrit l’unique point des Nationals en septième manche, grâce à son 11e circuit de la saison.

Tyson Ross (4-3) a signé la victoire. En six manches et deux tiers au monticule, il n’a accordé qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs au bâton. Brad Hand a réussi le sauvetage, son 15e de la campagne.

Erick Fedde (0-1) a encaissé le revers après avoir alloué trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers de travail.