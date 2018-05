Céline Dion supporte les Golden Knights!

La folie des Golden Knights s'est emparée de Las Vegas il y a plusieurs mois déjà, mais la ville est maintenant, plus que jamais, en mode de hockey.

Les rassemblements lors des matchs à l'extérieur sont de plus en plus nombreux et les vedettes internationales qui habitent à Las Vegas s'affichent de plus en plus aux couleurs de l'équipe.

La chanteuse québécoise Céline Dion ne fait pas exception puisqu'elle était de retour sur la scène du Ceasars Palace, mardi soir... avec un chandail de Marc-André Fleury!

Une image qui a visiblement désenchanté les Canadiens, qui ont réagi avec un coeur brisé par l'entremise de leur compte Twitter.

Our hearts will go on. �� https://t.co/RZq132kVFG — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 23, 2018

D'autres appuis

L'ancien no 1 mondial du tennis Andre Agassi est quant à lui un véritable partisan des Golden Knights, comme en fait foi son compte Twitter. En effet, depuis le début des séries, toutes ses publications sont reliées à l'équipe de la Ligue nationale de hockey.

The only thing better than #KnightTime is Knight Time with my bride!! #lovelove pic.twitter.com/EnmWsiKdvU — Andre Agassi (@AndreAgassi) April 27, 2018

Et il y a aussi le joueur de poker Daniel Negreanu qui publie souvent sur les réseaux sociaux au sujet de sa formation favorite. Il s'est d'ailleurs procuré un chandail «particulier» d'Alex Tuch.