Vendre Piatti? L'aveu d'un échec

Publié aujourd'hui à 13h02

Mis à jouraujourd'hui à 13h05

Par Vincent Destouches

L’Impact de Montréal a encaissé une nouvelle défaite, même avec l’avantage d’un homme pendant plus d’une mi-temps. Pas besoin d’aller chercher plus loin pour trouver un symbole de l’impuissance du Bleu-Blanc-Noir actuellement...

Si on fait les comptes, il s’agit de la 18e défaite de l’Impact au cours de ses 22 derniers matchs en MLS. On est très loin de la culture de la gagne!

Mais la discussion autour de l’équipe, lors des prochains jours, ne portera pas sur cette série de défaites, pas plus que sur les malheurs de Rémi Garde.

En entrevue à TVA Sports et sur d’autres antennes, le président Joey Saputo a demandé de la patience aux partisans, promettant des changements pendant l’été.

L’une des hypothèses sur la table est de voir le club se départir d’Ignacio Piatti, et surtout de son salaire de joueur d’élite (évalué à 4,7 millions US$ selon le syndicat des joueurs), dans le but d’utiliser la manne financière dégagée pour l’acquisition de plusieurs joueurs d’impact.

Grosso modo, plutôt que de donner cinq millions à un joueur, on donnerait un million à cinq joueurs. Ce serait la solution toute trouvée pour s’extirper du bas du classement auquel l’équipe semble destinée. Car clairement, injecter davantage d’argent ne semble pas une option pour Saputo.

Tout ceci n’est pour l’instant qu’hypothèse. Mais admettons que cela soit vrai : ce serait un terrible constat d’échec!

L’échec d’une équipe ayant vécu au-dessus de ses moyens et qui se retrouverait dans l’incapacité de garder en son sein l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue.

L’échec aussi d’une organisation incapable de construire une équipe gagnante autour de son joyau.

L’échec d’un projet sportif, en somme.

Disons-le clairement : Piatti n’est pas le problème. À la limite, il est la seule certitude dans un océan d’incertitudes. Le club est-il prêt à troquer un point d’exclamation contre plusieurs points d’interrogation?

Si l’Impact avait un historique de succès en matière de recrutement, une telle entreprise paraîtrait peut-être moins aventureuse. Mais jusqu’à présent, les choix du club ne sont pas une garantie de succès, loin de là...

Cependant, pour une rare fois, l’Impact capitaliserait sur la valeur marchande d’un joueur (qui ne rajeunit pas, qui plus est). Et cela donnerait à Garde la latitude pour bâtir un effectif plus talentueux et davantage conforme au projet de jeu qu’il avait en tête pour Montréal.

Se renforcer en laissant partir son meilleur joueur, voire le plus grand de l’histoire de l’Impact, c’est peut-être un mal nécessaire, mais c’est aussi un paradoxe.

L’Argentin, pour tout ce qu’il a donné, mériterait un meilleur sort qu’une sortie précipitée en forme de sacrifice. Si cela s’avère, le seul coupable sera la médiocrité du club.