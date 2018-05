Une victoire essentielle pour les Broncos

Les Broncos de Swift Current n’ont plus le choix. Détenteurs d’une fiche de 0-2 à la suite de revers de 3-4 face au Titan d’Acadie-Bathurst et de 1-2 aux mains des Bulldogs de Hamilton, les Broncos devront gagner leur dernier match de la ronde préliminaire du tournoi de la Coupe Memorial, mercredi soir, face aux Pats de Regina.

Cet affrontement sera présenté à TVA Sports 2 à compter de 22h.

Sinon, les champions de la WHL seront de facto éliminés et ils retourneront à la maison, située à quelque 250 kilomètres à l’Ouest de Regina, avec un goût de cendre à la bouche.

«Nous contrôlons encore notre destinée, mais nous devrons jouer avec les sentiments de désespoir, d’urgence et de façon plus intelligente. On ne veut pas retourner à la maison. Enfin, pas d’ici quelques heures», a déclaré l’entraîneur- chef des Broncos, Manny Viveiros.

Un manque d'énergie

Lundi soir, ses poulains ont semblé tirer de la langue face aux Bulldogs qui ont amorcé le match avec le mors aux dents. Les Broncos ont disputé un sommet de 26 parties lors des séries éliminatoires et ils jouaient leur 100e match depuis le début de la saison régulière face aux Ontariens. À titre de comparaison, Bathurst en a joué une dizaine de moins.

«La fatigue est certainement présente au sein de notre alignement. C’est aussi le cas pour les autres formations du tournoi. Donc, ce n’est pas une excuse. Une journée loin de la patinoire fera du bien à tout le monde», estimait Manny Viveiros.

Sentiment de déjà-vu

L’entraineur quinquagénaire pourra puiser dans son expérience personnelle et celle des Spitfires de Windsor (édition 2009) afin de démontrer à ses joueurs que tout est possible à la finale canadienne à la suite d’un faux départ.

En mai 1985, Viveiros, un défenseur à caractère offensif, s’alignait chez les Raiders de Prince Albert au tournoi de la Coupe Memorial, disputé à Shawinigan et Drummondville.

Vaincus par 6-2 à leur premier match par les Cataractes, les Raiders remportèrent ensuite leurs quatre parties suivantes. Dont la finale par 6-1, aux dépens des représentants de la Mauricie, au Centre Marcel-Dionne.

À Rimouski, en 2009, les Spitfires étaient devenus les premiers champions de la Coupe Memorial même s’ils avaient amorcé la compétition par deux défaites. C’est le cas des Broncos cette année.

Gawdin: aucun point

Champion marqueur de la WHL avec 125 points (56 buts, 69 aides) et un différentiel de +61, le joueur de centre de 20 ans Glenn Gawdin n’a pas amassé de point à ses deux premiers matchs du tournoi. Malgré 13 lancers en direction de la cage ennemie!

Le Finlandais Aleski Heponiemi, qui a récolté 90 mentions d’aide en 57 matchs durant la saison régulière, a été également absent de la feuille de pointage en dépit de sept avantages numériques obtenus par Swift Current en deux parties. Les membres de ce duo ont respectivement compilé un différentiel de - 4 et - 3 au tournoi.

Puis, Tyler Steenbergen, auteur d’une saison de 50 buts malgré sa participation au championnat mondial junior, a été expédié à la clinique pour une blessure au haut du corps à la deuxième période du premier match des Broncos au tournoi.

«La condition de Tyler sera réévaluée demain (mercredi) et nous prendrons la décision de le faire jouer ou pas avant le match», a précisé Viveiros.

Steel: «un septième match»

«Ce sera comme un autre septième match d’une série», a déclaré l’attaquant étoile et capitaine des Pats, Sam Steel.

Éliminés en première ronde des séries par les Broncos, les hôtes pourraient savourer une douce revanche à l’aide d’une victoire mercredi.

«Nous devons bâtir sur les 20 dernières minutes du match de dimanche (défaite 8-6 contre le Titan d’Acaie-Bathurst)», a ajouté Steel, détenteur d’une fiche d’un but et cinq aides.

Les Pats seront confrontés à une muraille nommée Stuart Skinner. Mitraillé de 56 lancers par Hamilton lundi, l’espoir des Oilers d’Edmonton avait cédé seulement deux fois.

«Skinner est un très bon gardien, il a été efficace récemment, mais on peut le battre. À l’aide de lancers, surtout voilés, car il arrête toutes les rondelles qu’il voit», a plaidé Steel.

Un passage obligé

À quel style de jeu s’attend-t-il, à un match à pointage bas ou élevé et qui sera son gardien?

L’entraineur en chef des Pats, John Paddock a répondu aux questions des représentants de la presse à l’aide des phrases courtes et des expressions faciales qui trahissaient son désir de se retrouver ailleurs à la veille des retrouvailles avec les Broncos.

«On s’est affrontés neuf fois d’affilée en fin de saison (deux fois en saison, sept durant une série). La plupart du temps, Swift Current ne te donne pas d’espace de manœuvre sur la glace», a répondu Paddock.

La recrue masquée Max Paddock a été poivrée de six buts en deux périodes face au Titan. En relève, le vétéran Ryan Kubic a concédé un but sur quatre lancers après deux mois d’absence.

Paddock a repoussé habilement les questions à ce sujet. «Est-ce que ce sera le gardien auquel vous pensez? J’ignore à ce que vous songez», a rétorqué John Paddock.

Curieusement, il était de bonne humeur quelques minutes plus tôt durant une discussion à bâtons rompus devant la cafetière et les beignets.