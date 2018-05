Un début de saison rempli de surprises

Publié aujourd'hui à 08h19

La fin du mois de mai approche rapidement et elle est remplie de belles surprises dans le baseball majeur.

La beauté du sport, c’est sans aucun doute l’imprévu. Tout au long de la période hivernale, et ensuite durant les camps d’entraînement, on analyse les forces des équipes.

Soudainement, la réalité nous frappe : les blessures aux joueurs-clés et le manque de production des joueurs vedettes.

Chez les Blue Jays, la réalité a frappé avec beaucoup de force. Les blessures aux lanceurs Marcus Stroman et Jaime Garcia ont presque démoli la rotation partante de la formation. Personne n’avait osé prédire le manque de productivité en attaque de Josh Donaldson, Kendrys Morales, Russell Martin et Justin Smoak, qui ont frappé un total combiné de 19 coups de circuits.

Par ailleurs, mon poids est supérieur à la moyenne au bâton de Josh Donaldson (.214), Russell Martin (.152 ) et Kendrys Morales (.163). C’est très inquiétant.

La bonne nouvelle, c’est que les choses ne peuvent que s’améliorer.

Les surprises

Qui aurait été assez audacieux pour parier qu’à ce stade-ci de la saison, les Braves et les Brewers seraient en tête de leur division et que la position du meilleur deuxième serait détenue par les Phillies dans la Ligue nationale?

Les équipes devront profiter de ce moment précieux, le temps que ça dure. C’est encourageant pour les joueurs, mais surtout pour leurs partisans.

Que dire du retour de la puissance chez les Bombardiers du Bronx, qui ont établi une nouvelle marque d’équipe pour les coups de circuits? Pour la première fois de leur histoire, les Yankees ont frappé au moins quatre coups longues balles dans trois matchs d’affilée. Gleyber Torres est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire des Yankees à frapper deux coups de circuits dans un match derrière le légendaire Mickey Mantle.

La moyenne de points mérités des lanceurs partants des Astros Justin Verlander (1.05), Charlie Morton (1.94) et Gerrit Cole (1.75) est incroyable. La course du trophée Cy Young ne sera pas compliquée à suivre si la tendance se maintient!

Le voltigeur des Red Sox, Mookie Betts, connait lui aussi un début de saison remarquable. Il est sur un pied d’égalité pour le plus grand nombre de coups de circuits dans la Ligue américaine. À ce stade-ci de la saison, il est le meilleur joueur de la Ligue américaine.

Shohei Ohtani et Vladimir Guerrero Jr

Les grands gagnants dans la catégorie de surprise de l’année sont Shohei Ohtani et Vladimir Guerrero fils. La majorité des dirigeants du baseball majeur s’interrogeaient sur les succès que qu’Ohtani pouvait obtenir dans son rôle de lanceur partant et de frappeur de choix. Ils avaient raison de douter, car depuis Babe Ruth, 100 ans plus tard, il est le seul joueur à être appelé à remplir ces deux rôles sur une base régulière.

La fiche d’Ohtani comme lanceur est de 4-1 et au bâton, il a une moyenne de .321 en rajoutant six coups de circuits et 17 points produits. Il est présentement le meneur pour le titre du joueur par excellence de la Ligue américaine.

La saison surprise de Vladimir Guerrero fils s’est amorcée au Stade olympique lorsqu’il a frappé son coup de circuit pour mettre fin au match, permettant ainsi aux Blue Jays de remporter la victoire contre les Cards. Sa saison de rêve se poursuit au niveau AA. Nous sommes au mois de mai et il a moyenne au bâton de .421, jumelée à huit circuits, 45 points produits et 16 doubles.

La saison de baseball est jeune, mais tellement excitante!