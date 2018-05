Un an de plus pour Niemi à Montréal

Le Canadien de Montréal a accordé un contrat d’un an et de 950 000 $ au gardien Antti Niemi, mardi.

L’entente est par ailleurs à un seul volet. L’athlète de 34 ans aurait pu tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet.

Contrat d'un an à un volet pour Niemi.



DÉTAILS ➡️ https://t.co/ryHK7jRjnq#GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 22 mai 2018

Niemi a présenté une fiche de 7-5-4, une moyenne de buts accordés de 2,46 et un taux d’efficacité de ,929 avec le Bleu-Blanc-Rouge la saison passée, en plus de réaliser un jeu blanc. En 24 matchs avec le Canadien, les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride en 2017-2018, il a compilé un dossier de 7-9-4, une moyenne de 3,12 et un taux de ,911.

En mars, il a été nommé candidat du Tricolore pour l'obtention du trophée Bill-Masterton en 2017-2018 par le chapitre montréalais de l'Association des chroniqueurs de hockey professionnel.

Originaire de Vantaa, en Finlande, Niemi a disputé 447 matchs dans la Ligue nationale, présentant une fiche de 234-134-55, une moyenne de 2,52 et un taux de ,913. Il compte également 36 blanchissages. Le gardien a remporté la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010.

Jamais repêché, Niemi a été réclamé au ballottage par le Canadien le 14 novembre dernier.