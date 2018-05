Top 10 du repêchage de 2008, 10 ans plus tard

On dit souvent qu'il faut attendre au moins cinq ans pour évaluer un repêchage, mais 10 ans, c'est encore mieux.

À quelques semaines du repêchage 2018 de la Ligue nationale de hockey, jetons un coup d'oeil sur le top 10 de celui de 2008.

Steven Stamkos (Lightning) Drew Doughty (Kings) Zach Bogosian (Thrashers) Alex Pietrangelo (Blues) Luke Schenn (Maple Leafs) Nikita Filatov (Blue Jackets) Colin Wilson (Predators) Mikkel Boedker (Coyotes) Josh Bailey (Islanders) Cody Hodgson (Canucks)

Près de 10 ans plus tard, force est d'admettre sur le Lightning de Tampa Bay et les Kings de Los Angeles ont visé plutôt juste avec les deux premiers choix de l'encan amateur.

On ne peut cependant pas en dire autant des Thrashers d'Atlanta, avec leur troisième sélection.

En fait, si les équipes du top 10 faisaient de nouveau l'exercice, il n'y aurait probablement que quatre joueurs qui seraient sélectionnés pour la seconde fois parmi les 10 premiers.

Voici à quoi aurait plutôt dû ressembler ce fameux top 10.

Steven Stamkos (1er) Erik Karlsson (15e) Drew Doughty (2e) Alex Pietrangelo (4e) Roman Josi (38e) Braden Holtby (93e) John Carlson (27e) Jordan Eberle (22e) Josh Bailey (9e) Derek Stepan (51e)

Steven Stamkos, du Lightning, Alex Pietrangelo, des Blues de St.Louis, et Josh Bailey, des Islanders de New York, sont les trois seuls joueurs qui se retrouvent aux mêmes rangs.

Les Capitals de Washington peuvent quant à eux se féliciter de leur performance à ce repêchage puisque deux de leurs sélections (John Carlson et Braden Holtby) se retrouvent dans le top 10 alors qu'ils les ont repêchés aux 27e et 93e rangs.

Les Sénateurs d'Ottawa, en repêchant Erik Karlsson au 15e échelon, et les Predators de Nashville, en sélectionnant Roman Josi au 38e rang, ont également frappé des coups de circuit.

Finalement, les Oilers d'Edmonton et les Rangers de New York peuvent aussi se féliciter de leurs choix aux 22e et 51e rangs, avec les sélections de Jordan Eberle et Derek Stepan, respectivement.