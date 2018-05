Retour sur les principaux legs de l’Impact

Joey Saputo est apparu avec cinq figures marquantes de l’histoire de l’Impact dans une conférence de presse d’avant-match afin de marquer les 25 ans d’histoire de l’équipe.

Flanqué de Marc Dos Santos, Rudy Doliscat, Patrice Fierri, Valerio Gazzola et Nick de Santis, le président du club a reconnu que le début de saison n’était pas à la hauteur des célébrations.

«On ne pensait pas que notre 25e serait une saison comme on a en ce moment. Mais on a dit en début d’année qu’avec les changements, ça va prendre un peu de temps. Il y a le marché de transfert en juillet et on va regarder.»

Il a insisté pour dire que l’équipe allait faire ce qu’il faut pour renverser la vapeur.

«Je suis très compétitif et je n’aime pas voir l’équipe dans la situation actuelle et je peux dire à tous les partisans qu’on est en train de regarder ça.»

«C’est dans les périodes les plus difficiles que les partisans doivent continuer à y croire et on va faire tout ce qu’il faut pour s’assurer qu’on tourne la situation en positif.»

Souvenirs

Sinon, on a eu droit à une vague de souvenirs en compagnie des artisans des trois championnats remportés par le club en 1994, 2004 et 2009. Il ne manquait que Mauro Biello, qui n’a pas pu se libérer pour l’occasion.

Quand un collègue a demandé à Saputo quel était le plus gros risque qu’il avait pris, il a rappelé une anecdote.

«J’ai engagé Valerio la journée avant le début de la saison parce qu’Eddie Firmani a décidé de quitter la semaine avant le premier match. Je me disais que j’engageais un jeune entraîneur et il a gagné le championnat la première année.»

«Nick de Santis en était à sa première année comme entraîneur en 2004 et Marc aussi en 2009. J’ai dit à la blague à Marc qu’il était congédié parce que je devais engager un nouvel entraîneur pour gagner.»

Ainsi, le club a remporté chacun de ses trois championnats avec un entraîneur recrue à la barre. On ne veut pas mettre de pression à Rémi Garde, mais la barre est haute.

Standard

Gazzola estime que le sacre lors de la seconde saison d’existence du club a donné le ton pour la suite.

«Quand on a gagné en 1994, on a créé un standard pour le club.»

Mais dès le début de l’ère Impact, de Santis affirme avoir vu un changement de mentalité, lui qui a aussi vécu les années du FC Supra.

«Dès la première journée, j’ai fait partie de quelque chose. Dès le camp d’entraînement, il y avait un air de professionnalisme qu’on n’avait pas avec le Supra avant.»

Joueurs locaux

L’un des principaux legs de l’Impact, c’est son influence sur le développement des talents québécois.

«Il y a beaucoup de joueurs locaux qui se sont dévoués et sacrifiés pour faire grandir ce projet», note de Santis.

Patrice Ferri, qui arrivait d’Europe en 1993, a d’ailleurs vite saisi l’importance des joueurs d’ici.

«Ce club s’est inscrit très vite dans l’idée d’avoir des joueurs québécois et canadiens et j’ai été surpris de voir à quel niveau étaient ces joueurs-là, je ne m’attendais pas à ça.»

Autre monde

Il va sans dire que les choses ont grandement changé en 25 ans. On est passé d’un fonctionnement artisanal à un club professionnel.

«Parfois, on allait s’entraîner dans des parcs publics, venant d’Europe je n’avais jamais vu ça», se rappelle Ferri.

Rudy Doliscat cite aussi une anecdote pour détailler à quel point les choses ont évolué.

«J’étais à l’épicerie, j’ai vu un petit bonhomme avec son maillot de l’Impact et ensuite son père avec son maillot. Dans le temps, ça n’existait pas. On pouvait aller s’entraîner en métro et personne ne nous connaissait.»