Ozzie Albies s’illustre dans un gain des Braves

Ozzie Albies a claqué son 14e circuit de la saison mardi soir, à Philadelphie, dans la victoire de 3-1 des Braves d’Atlanta sur les Phillies.

En plus de donner l’avance aux Braves en troisième manche, Albies a inscrit les trois points de sa formation.

En cinquième manche, un roulant de Nick Markakis lui a permis de croiser le marbre. En neuvième manche, c’est un simple de Ronald Acuna fils qui lui a permis de marquer.

Albies a conclu la rencontre avec deux coups sûrs en quatre présences officielles au bâton. Il a également soutiré un but sur balles.

Du côté des Phillies, Cesar Hernandez a produit l’unique point à l’aide d’un simple.

L’artilleur Brandon McCarthy (5-2) a connu une bonne sortie pour les Braves, n’accordant qu’un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Il a aussi retiré cinq frappeurs au bâton. Arodys Vizcaino a obtenu le sauvetage.

La défaite est allée au dossier de Vince Velasquez (4-5), qui a concédé deux points, dont un mérité, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.