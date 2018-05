Oliver Wahlstrom ne jouera pas à Harvard

Peu importe quelle formation repêchera Oliver Wahlstrom, l’attaquant américain n’évoluera pas dans les rangs professionnels.

Selon le quotidien «Providence Journal», le franc-tireur de la formation des moins de 18 ans du programme national de développement américain s’alignera avec les Eagles de Boston College pour la saison 2018-2019.

Source confirms Oliver Wahlstrom to BC. Big one for Eagles, if only for one year