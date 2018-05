MLS 360 : une taloche historique

C’est fait : Zlatan Ibrahimovic a eu son premier coup de sang en MLS! C’est le public montréalais qui a eu la chance d’assister à ce moment «historique» dans une rencontre qui, par ailleurs, soulignait le 25e anniversaire du premier match à domicile de l’Impact.

Outre cette taloche à Michael Petrasso qui a fait le tour de la MLS, la partie n’a pas exactement été mémorable, surtout pour les partisans de l’Impact. Par un après-midi ensoleillé, dans un Stade Saputo rempli à capacité, l’équipe avait l’occasion d’envoyer un message au public en décrochant la victoire devant un Galaxy privé de son meilleur joueur pendant une demie et dont la défense est diablement suspecte.

Mais non. Encore une fois, un manque de réalisme stupéfiant en attaque aura eu raison des espoirs du club et de ses partisans. Dans les estrades, les sifflements, les huées et les sarcasmes se mêlaient. Près de la galerie de presse, le président Joey Saputo devait encore fulminer.

Il a d’ailleurs promis des changements avant le match... et encore plus après.

Est-ce que cette saison sera récupérable?

Impressionnants Red Bulls

Il n’y a que quatre points qui séparent la quatrième et la première place au classement dans l’Est, mais ce qu’il faut regarder, ce sont les matchs disputés : quatrièmes avec 21 points, les Red Bulls ont de deux à trois parties de moins au compteur que les clubs qui les devancent.

La formation basée au New Jersey a réalisé l’exploit, dimanche, d’aller chercher une victoire à Atlanta. Encore une fois, Bradley Wright-Phillips a été étincelant avec deux filets et le voilà en tête du classement des buteurs avec huit réussites, à égalité avec Josef Martinez d’Atlanta et Gyasi Zardes du Crew.

La troupe de Jesse Marsch a quand même eu droit à toute une frayeur lorsque le défenseur jamaïcain Kemar Lawrence a dû être transporté à l’extérieur du terrain sur une civière à la suite d’une chute étrange qui l’a laissé inanimé pendant quelques instants sur la pelouse.

Bonne nouvelle, Lawrence va mieux.

Pour Atlanta... bah, tout le monde peut trébucher, à l’occasion.

Le NYC FC se rassure

Le New York City FC a retrouvé son aplomb, samedi, en hachant menu les Rapids du Colorado après n’avoir amassé qu’un point à ses deux matchs précédents. Célébré avant la rencontre pour avoir inscrit son 400e but à vie il y a quelques semaines, l’attaquant David Villa a répondu en secouant les cordages deux fois.

Les Rapids, eux, goûtent encore une fois les «plaisirs» du fond du classement.

Le Toronto FC doit également respirer un peu mieux après avoir obtenu une victoire de 2-1 contre Orlando, vendredi. Accablée par les blessures, la terreur ontarienne a notamment compté sur de belles performances de Jay Chapman et Ryan Telfer, des joueurs issus de l’académie du club. Telfer, en particulier, a inscrit un magnifique premier but en MLS à l’aide d’une volée pour donner la victoire aux siens.

¡GOOOOOL!!

Qué manera de anotar tu primer GOL con #TFC, ¡Ryan Telfer! #TORvORL | 2-1 pic.twitter.com/nGBSUBAPbx — Fútbol MLS (@futbolMLS) 19 mai 2018

Et voilà le TFC devant l’Impact au classement...

Les Timbers sur une lancée

Grâce à une jolie frappe de Samuel Armenteros en fin de rencontre, les Timbers l’ont emporté 2-1 contre le Los Angeles FC, samedi. Il s’agit d’une cinquième victoire de suite pour la formation de Portland, qui pointe maintenant au troisième rang du classement dans l’Ouest après un début de saison hésitant sous les ordres de son nouvel entraîneur, Gio Savarese.

Dans la défaite, Carlos Vela a encore étalé toute sa qualité grâce à une frappe somptueuse. Le LAFC se trouve tout juste devant les Timbers au classement en vertu d’une récolte de 20 points.

Au premier rang dans l’Ouest, avec quatre points d’avance, se trouve toujours le Sporting de Kansas City, qui s’est contenté d’un nul de 1-1 contre Minnesota United, dimanche. Le nouveau joueur désigné des «Loons», Darwin Quintero, a encore marqué.

Parlant de matchs nuls, les Whitecaps en ont obtenu deux en quatre jours, chaque fois au score de 2-2, d’abord contre les Earthquakes, puis contre le FC Dallas. La formation de Vancouver se maintient à la cinquième place dans l’Ouest après 13 matchs.

En bref

Le Fire a encore été vaincu à domicile, dimanche. Cette fois, c’est le Dynamo de Houston, propulsé par le prolifique Alberth Elis, qui s’est offert une victoire au Toyota Park.

Pour sa part, l’Union de Philadelphie a enfin vu son attaque causer des flammèches, samedi, dans une victoire de 4-1 contre le Real Salt Lake. L’Union a dominé le match de bout en bout et Fafa Picault a été la bougie d’allumage en attaque pour permettre au club de s’approcher à trois points de la sixième place dans l’Est, dernière donnant accès aux éliminatoires.

Cette sixième place, elle est occupée par le Revolution, vaincu 1-0 samedi par le Crew, troisième au classement dans l’Est.

Finalement, D.C. United s’est offert une première victoire à l’étranger en 2018, un triomphe de 3-1 contre les pauvres Earthquakes, dignes voisins des Rapids dans les bas-fonds du classement.

À la semaine prochaine!