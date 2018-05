Les Indians dominent les Cubs

Jose Ramirez et Yonder Alonso ont chacun produit trois points dans l’écrasante victoire de 10-1 des Indians de Cleveland face aux Cubs, mardi soir, à Chicago.

Ramirez a donné le ton à la rencontre en claquant son 14e circuit de la saison, bon pour trois points, en troisième manche.

Pour sa part, Alonso a cogné un double de trois points en cinquième manche. Le joueur de premier but des Indians a conclu la rencontre avec trois coups sûrs en quatre présences au bâton. Il a également soutiré un but sur balles.

De son côté, Jason Kipnis a généré deux points pour les visiteurs avec un simple, en quatrième manche.

Ian Happ a inscrit l’unique pour des Cubs grâce à son huitième circuit de la saison.

Trevor Bauer (4-3) a obtenu la victoire. En six manches de travail, le partant des Indians a alloué sept coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer six frappeurs au bâton.

Tyler Chatwood (3-4) a encaissé le revers après avoir accordé quatre points, autant de coups sûrs et six buts sur balles en deux manches et deux tiers.