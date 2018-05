Les Brewers remportent un duel de lanceurs

Les lanceurs des Brewers n’ont donné que trois coups sûrs aux frappeurs des Diamondbacks de l’Arizona, mardi soir, à Milwaukee, où ils ont mené leur formation vers un gain de 1-0.

Le partant de l’équipe locale, Jhoulys Chacin, n’a accordé que deux coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

La victoire a toutefois été portée au dossier de Matt Albers (3-1) qui a réalisé un retrait au bâton et qui n’a rien concédé aux rivaux en une manche sur la butte. Pour sa part, Corey Knebel a assuré son troisième sauvetage de la saison.

Sur le plan offensif, Domingo Santana a fait la différence en frappant un ballon-sacrifice en sixième manche. Ji-Man Choi en a profité pour inscrire le point gagnant.

Matt Koch (2-3) a subi le revers du côté des visiteurs, bien qu’il n’ait accordé qu’un point, trois coups sûrs et autant de buts sur balles en cinq manches et un tiers. Au total, les lanceurs des Diamondbacks n’ont permis que quatre coups sûrs aux Brewers.