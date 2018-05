Lamoriello avec les Islanders, c’est confirmé

Les Islanders de New York ont annoncé mardi qu’ils avaient embauché Lou Lamoriello à titre de président des opérations hockey.



L’homme de 75 ans a travaillé comme directeur général des Maple Leafs de Toronto de 2015 à 2018, après avoir planché dans l’organisation des Devils du New Jersey durant 28 ans à diverses fonctions.

«Je suis excité de me joindre à une formation ayant autant d’histoire et je regarde vers l’avant pour aider tout le groupe de direction des Islanders», a commenté Lamoriello dans un communiqué.

«Nous sommes très reconnaissants envers les Maple Leafs pour nous avoir permis de procéder, a ajouté le copropriétaire Scott Malkin. Nous nous engageons à donner à Lou toutes les ressources nécessaires et notre appui pour l’amener à rendre notre équipe compétitive au plus haut niveau.»

Passé fructueux

En tant que président et DG, Lamoriello a permis aux Devils de remporter trois coupes Stanley en cinq participations à la finale et de décrocher neuf titres de section. Le New Jersey a pris part aux matchs d’après-saison à chaque année entre 1997 et 2010. Durant son règne, les Diables ont totalisé 1093 victoires lors du calendrier régulier et 136 autres en séries.

Intronisé au Temple de la renommée en 2009, le septuagénaire a également été l’entraîneur-chef des Devils pour 53 joutes, dont une cinquantaine en 2005-2006. Sur la scène internationale, il a été le DG de l’équipe américaine à la Coupe du monde de 1996 et aux Jeux olympiques de 1998.

Tavares

Par ailleurs, le réseau Sportsnet a rapporté lundi que le nouveau dirigeant des Insulaires avait rencontré l’attaquant-vedette John Tavares, qui pourrait tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Le numéro 91 a complété une entente de six ans et de 33 millions $.

L’équipe new-yorkaise espère garder celui ayant amassé 621 points en 669 parties de saison régulière de la Ligue nationale.