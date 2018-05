La résurrection de Fleury en séries

Publié aujourd'hui à 09h29

Mis à jouraujourd'hui à 09h31

Sans aucun doute, Marc-André Fleury est le grand favori pour mettre la main sur le trophée Conn-Smythe, honneur remis au joueur par excellence des séries éliminatoires.

Le gardien des Golden Knights de Vegas tentera de devenir le premier Québécois en 15 ans à gagner ce prestigieux trophée, le dernier étant le gardien Jean-Sébastien Giguère en 2003. Dans l’histoire, 15 Québécois ont gagné ce trophée qui existe depuis 1965.

Fleury mérite tout le succès qu’il connaît. Et j’ai envie de vous dire que c’est un retour en force pour le gardien originaire de Sorel. Il n’y a pas si longtemps, plusieurs remettaient en question ses performances en séries.

La carrière de Fleury en séries s’était pourtant bien amorcée. À ses trois premières présences en séries soit de 2007 à 2009, il avait connu beaucoup de succès avec 31 victoires en 49 matchs et il avait conservé une moyenne de buts accordés de 2,45 et un taux d’efficacité de .916. Il avait joué un rôle primordial dans la conquête de la Coupe Stanley par les Penguins de Pittsburgh en 2009.

Cependant, entre 2010 et 2016, Fleury a éprouvé des ennuis en séries éliminatoires et sa confiance était souvent ébranlée. Lors de cette période, il a présenté une fiche de 22 victoires et 27 défaites en 49 matchs éliminatoires. Sa moyenne a augmenté à 2,86 et son efficacité a baissé à .895.

Fleury avait particulièrement connu des difficultés, en 2012, contre les Flyers. En six matchs, il avait concédé 26 buts et les Penguins avaient subi l’élimination.

C’est l’an dernier que Fleury a semblé reprendre confiance. Il avait fait la différence dans la série contre les Capitals de Washington, mais son entraîneur-chef, Mike Sullivan, lui avait préféré Matt Murray à mi-chemin dans la série contre les Sénateurs d’Ottawa.

Et cette année, on assiste à la résurrection de Marc-André Fleury en séries. À 33 ans, il réalise des miracles avec les Golden Knights de Vegas.

Le Québécois est un exemple de persévérance, de détermination et de ténacité. Son parcours est remarquable.