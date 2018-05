Juan Soto sur les traces de Bryce Harper

Le voltigeur des Nationals de Washington Juan Soto a frappé, lundi, le premier coup de circuit de sa carrière dans le baseball majeur à l’âge de 19 ans et 208 jours, soit trois jours plus jeune que Bryce Harper, qui a réussi le sien le 14 mai 2012.

En canonnant une longue balle avant d’avoir 20 ans, il a rejoint un club sélect qui comprend Ken Griffey fils, Andruw Jones, Adrian Beltre et Robin Yount. Jurickson Profar était le dernier à réussir l’exploit, mais depuis il a de la difficulté à s’établir comme joueur régulier avec les Rangers du Texas.

Du A au baseball majeur

Soto, originaire de la République dominicaine, a débuté la saison au niveau A. Après avoir maintenu une moyenne de ,373 et frappé cinq circuits en 59 présences au bâton, il a été promu au A fort.

Dans le calibre A fort, il a pris part à 15 rencontres et ce fut suffisant pour cogner, trois doubles, un triple et sept longues balles, en seulement 62 apparitions. Sa domination s’est poursuivie au niveau AA, où en 31 présences, il a réussi deux circuits et conservé une moyenne de ,323.

La nervosité mise de côté

C’est dimanche que la formation de Dave Martinez a confirmé le rappel de leur espoir. Le gérant n’a pas mis de temps pour l’envoyer dans la mêlée. Il a été utilisé comme frappeur suppléant en huitième manche contre les Dodgers de Los Angeles. Une présence qui a permis de chasser la nervosité.

Erik Goeddel l’a retiré sur des prises. Le lendemain, il était inséré au sixième rang du rôle des frappeurs. Martinez a envoyé, lundi, un message texte à son prodige pour lui annoncer qu’il allait démarrer son premier match.

Soto a été le premier joueur à rencontrer le gérant avant la rencontre. «Il m’a serré la main et m’a serré dans ses bras et il m’a dit ’’je suis prêt’’», a indiqué Martinez après la rencontre au «Washington Post».

Il s’est présenté au bâton avec deux hommes sur les sentiers, en deuxième manche. Il a catapulté la première offrande de Robbie Erlin qu’il a reçue par-dessus la clôture. C’est à toute vitesse qu’il a contourné le premier but avant de se rendre compte que la balle avait disparu.

«Je ne pensais pas qu’elle [la balle] allait sortir du terrain, a-t-il mentionné après la rencontre. Je cours toujours ainsi, comme je l’ai fait dans les mineures. C’est quand j’ai entendu le bruit de la foule que j’ai compris qu’elle était partie.»