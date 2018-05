Impact : miracle recherché! - TVA Sports

Publié aujourd'hui à 13h22

Mis à jouraujourd'hui à 13h31

Pour sauver sa saison 2018, l’Impact aura besoin d’un miracle. Et j’exagère à peine.

Si le club montréalais espère se qualifier pour la danse d’après saison, il aura besoin d’être impérial d’ici la fin de la saison. En plus des autres équipes de l’Est, les statistiques jouent aussi contre l’Impact.

Le bleu-blanc-noir connaît le pire début de saison de son histoire en MLS. Pire même qu’en 2014, alors que les Montréalais avaient terminé au fond du classement de la MLS.

Si l’on se fie au classement de l’Est des dernières années, 50 points seront nécessaires pour se qualifier aux éliminatoires.

Avec 22 matchs à faire, l’Impact aura donc besoin de grappiller 41 points ; une moyenne de 1,86 point par match. Or, jamais cette équipe n’a maintenu une moyenne supérieure à 1,5 point par match (en 2015) depuis son entrée en MLS.

Les chances sont minces.

Est-ce qu’on peut maintenant officiellement parler de saison de transition? J’en ai bien peur.

Brasser la cage

La bonne nouvelle, c’est que Joey Saputo n’est pas content... et quand le Président n’est pas content, il n’hésite pas à brasser la cage. C’est d’ailleurs ce qu’il nous a dit lors de l’avant-match, lundi.

«On va faire des changements pendant la fenêtre de transferts parce que moi, pas seulement comme propriétaire mais aussi comme partisan, je ne peux pas dire qu’on va continuer l’année comme ça.»

Si Saputo a été candide avec nous, il a ajouté des points importants au micro du collègue de la radio, Jérémy Filosa, après la défaite face au Galaxy de Los Angeles.

«On a sous-estimé où on était et où on voulait aller. [...] Peut-être qu’on a sous-estimé les autres équipes de la ligue. Je ne veux pas être une équipe qui va courir après les autres.»

«Il va y avoir certains changements que malheureusement certains partisans seront pas contents, mais ça va être pour le bien du futur.»

Est-ce qu’il parlait d’un certain Nacho Piatti?

«Il n’y a pas un joueur qui est intouchable. Peut-être que je parle avec frustration... mais si quelqu’un vient chercher Piatti et me paye un certain montant, je peux avoir de l’argent sur mon cap salarial... mais je ne veux pas partir de rumeurs. Peut-être que je suis mieux d’avoir 3 joueurs à 2 millions, plutôt qu’un joueur à 6 millions.»

Intéressant. Quand on regarde les salaires d’une équipe comme Atlanta United, par exemple, les derniers propos prennent tous leur sens.

Josef Martinez gagne 1,4 M$ par année.

Miguel Almiron gagne 2,3 M$ par année.

Hector Villalba gagne 770 000$ par année.

Ignacio Piatti touche plus de 4,7 M$, en plus de ses primes.

Bref, Piatti partira-t-il au mois de juillet? À l'instar de Saputo, je ne veux pas commencer une rumeur.

Une chose est certaine, l’Impact a encore besoin de ses partisans. Plus que jamais, même. C’est dans les moments difficiles qu’on reconnaît les vrais férus.

«Je dis à nos partisans: il faut être positif, il faut nous appuyer, parce qu’on va surpasser ça avec votre appui!»