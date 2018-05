Impact : le 25e anniversaire tourne au flop

On célébrait le 25e anniversaire de l’Impact, lundi, mais il n’y a pas eu de fête au Stade Saputo. Zlatan Ibrahimovic a été expulsé en première demie et malgré l’avantage d’un homme, le Bleu-blanc-noir s’est incliné 1 à 0 face au Galaxy de Los Angeles devant une salle comble de 20 801 spectateurs.

Bien qu’il ait profité d’un avantage d’un homme pendant toute la seconde demie, l’Impact a été incapable de s’imposer en étant complètement brouillon offensivement.

C’est Ola Kamara qui a brisé l’égalité en battant Michael Petrasso de vitesse pour déjouer Evan Bush, à la 75e minute.

Du coup, le Galaxy a mis un terme à une série de quatre défaites. C’est maintenant une habitude, une équipe en léthargie débloque quand elle se présente au Stade Saputo.

Voilà maintenant 292 minutes que l’Impact n’a pas marqué, ayant été blanchi à ses trois dernières sorties. Ajoutons du même souffle qu’il s’agit d’une septième défaite en huit rencontres.

Joey Saputo en a assez et a d’ailleurs été très clair lors d’une entrevue accordée au 98,5 après la rencontre.

«Des changements s’en viennent et certains déplairont aux partisans. Personne n’est intouchable dans cette équipe.»

Inacceptable

Rémi Garde était de mauvais poil après le match et n’est pas passé par quatre chemins pour résumer sa pensée.

«Quand on joue plus de 45 minutes à 11 contre 10 à domicile, perdre n’est pas acceptable. On n’a pas été suffisamment décisifs offensivement.»

Les déboires de son équipe n’ont certainement rien pour améliorer le moral des troupes.

«La confiance de l’équipe, qui n’était pas très haute, n’est pas renforcée par le résultat d’aujourd’hui [lundi].»

Gifle et expulsion

Tête d’affiche de ce match du 25e, Zlatan Ibrahimovic n’a même pas terminé la première demie après avoir reçu un carton rouge.

Tout a commencé à la 39e minute quand Michael Petrasso a effleuré son pied en reculant. Zlatan a ensuite répliqué avec une gifle à l’oreille droite qui a envoyé au tapis le petit défenseur, qui lui concède presque un pied.

L’officiel a fait appel à la révision vidéo, qui a confirmé le geste stupide de l’attaquant du Galaxy, confirmant du même coup son expulsion à la 41e.

Comme il faisait semblant de se tordre de douleur, le grand suédois a quitté le terrain en boitant, forcé de jouer le jeu jusqu’au bout. C’est alors que la foule a eu droit à la reprise sur l’écran géant. Zlatan a alors quitté le terrain sous une pluie de huées.

Pas de solutions

Avant l’expulsion d’Ibra, on ne peut pas dire que l’Impact avait fait le nécessaire pour mettre de l’ambiance dans la fête.

Jouant avec Ignacio Piatti comme attaquant, il manquait un élément déclencheur dans l’axe puisque Piatti est plus à l’aise sur la gauche.

Ainsi, tous les ballons transitaient par les couloirs et, sans option de passe vers la surface, se retrouvaient immanquablement vers l’arrière pour aboutir en perte sèche.

Il y a tout de même Raheem Edwards qui y est allé d’une belle poussée qui a provoqué un coup franc du haut de la surface.

En forme, Samuel Piette a aussi fait une belle incursion dans le territoire du gardien David Bingham, mais il a été un peu trop généreux en passant à Ignacio Piatti plutôt que de prendre un tir. Piette y est également allé d’un tacle pas piqué des vers en deuxième demie qui a évité un tir qui aurait sans doute permis au Galaxy de marquer.

Ce n’était guère mieux derrière alors qu’en raison des blessures, Rémi Garde a été contraint de faire jouer Marco Donadel en défense centrale en compagnie de Jukka Raitala qui est, rappelons-le, un latéral gauche à la base.

Pas assez méchants

L’Impact n’a pas inscrit un seul but depuis le 5 mai, soit depuis plus de trois matchs. Voilà qui n’aide certainement pas l’équipe à sortir de son marasme.

Rémi Garde a déploré le manque de mordant offensif en mentionnant que son équipe était trop gentille.

«Pour marquer des buts, il faut vouloir plus que le défenseur adverse. On n’est pas assez agressifs, on n’est pas assez méchants.»

«On a eu beaucoup de situations qu’on aurait pu mieux gérer avec plus de patience et plus d’engagement. On a été maladroits et on manquait de désir de marquer.»

Laisser une jambe

Anthony Jackson-Hamel, qui est entré en seconde demie, ne pouvait qu’être d’accord avec son entraîneur.

«On n’est pas assez méchants, c’est totalement vrai. On a l’impression qu’on ne veut pas gagner. On n’a pas l’impression qu’on a une équipe sur le terrain qui serait prête à laisser une jambe sur le terrain, c’est ça qui manque.»

L’attaquant québécois admet que la situation est frustrante à l’excès.

«C’est frustrant, c’est difficile de trouver l’ouverture et la petite étincelle qui fait qu’on va aller marquer pas juste un, mais plusieurs buts. On ne peut pas se contenter de juste un but et on n’arrive pas à la mettre dedans.»

«On doit se faire confiance les uns et les autres, ça manque un peu. On a l’impression que la petite passe qu’on pourrait donner, on ne fait pas confiance à l’autre pour le prochain jeu et on a tendance à porter [le ballon] et à compliquer le jeu.»

Pas l’idéal

Étonnamment, l’Impact n’a pas été avantagé par le fait que le Galaxy se soit retrouvé à dix joueurs, selon Evan Bush.

«Quand ils sont tombés à dix, ça ne cadrait pas avec nos forces. On est bons en transition quand l’adversaire n’a que deux ou trois gars derrière, plutôt que dix.»

Le gardien estime par ailleurs que ses coéquipiers et lui doivent tout faire, sauf regarder les statistiques.