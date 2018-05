Guerrero brûle la Ligue Eastern

Le baseball vous manque ? À quatre heures et demie de route de Montréal, dans les gradins du joli stade de Manchester, au New Hampshire, vous pouvez voir à l’œuvre les meilleurs joueurs d’avenir des Blue Jays de Toronto, dont Vladimir Guerrero fils, qui fait sensation à ses débuts dans le calibre AA.

L’auteur de ces lignes a eu la chance d’être témoin dimanche de son long coup de circuit de deux points qui a procuré la victoire aux Fisher Cats à la septième manche du premier match d’un programme double, au cours duquel il a frappé quatre fois en lieu sûr. Guerrero a terminé la journée avec quatre points produits pour gonfler son total à 45 en 39 rencontres.

Les Fisher Cats sont l’une des meilleures formations de la Ligue Eastern grâce à un trio d’exception formé de Guerrero au troisième coussin, de Bo Bichette à l’arrêt-court et de Cavan Biggio au deuxième but.

Ce sont les fils de trois anciennes grandes vedettes du baseball majeur, Vladimir, Dante et Craig, et ils font le régal des amateurs de baseball de cette ville située non loin de Boston.

Ils répondent aux attentes

De porter le nom d’un ancien joueur étoile peut être très lourd, mais Guerrero (19 ans), Bichette (20 ans) et Biggio (23 ans) composent fort bien avec cette pression.

«Trois jeunes joueurs bourrés de talent qui veulent suivre les traces de leur père, qui ont été des vedettes dans les ligues majeures, on est conscient qu’on ne reverra jamais une telle situation à Manchester», avoue le président des Fisher Cats, Mike Ramshaw.

«Nous sommes choyés. Lorsque Vladimir pince la balle d’aplomb, je crois n’avoir jamais entendu un tel bruit de toute ma vie. Son élan est si puissant. Nos partisans savourent chaque match que Guerrero dispute avec les Fisher Cats, car ils savent qu’il ne restera pas bien longtemps avec nous.»

Le plus jeune et le meilleur

Vladimir Guerrero fils est le plus jeune joueur de la Ligue Eastern et il domine le classement des frappeurs avec une moyenne au bâton de ,421, une moyenne de présences sur les buts de ,472 et une moyenne de puissance de ,697, en plus des points produits (45).

Il claque de longs coups de circuit, comme son père le faisait dans l’uniforme des Expos. Il est discipliné au bâton, totalisant plus de buts sur balles (16) que de retraits sur trois prises (15).

Guerrero est sur l’écran radar des partisans des Blue Jays depuis qu’Alex Anthopoulos l’a mis sous contrat à l’âge de 16 ans en lui accordant un boni à la signature de 3,9 millions $ en juillet 2015, soit après l’avoir vu jouer en République dominicaine. Son père, qui fera son entrée au Temple de la renommée en juillet, avait reçu un boni de 2500 $ par les Expos en 1993 !

En 2016, les Blue Jays ont repêché Bo Bichette en deuxième ronde et Cavan Biggio au cinquième tour et aujourd’hui, ces trois joueurs d’avant-champ font partie des plus beaux espoirs dans les ligues mineures.

Adaptation facile au AA

Guerrero sème la terreur chez les lanceurs de la Ligue Eastern. Les vidéos de ses coups de circuit, dont celui qu’il a frappé sur le mur de l’hôtel qui se trouve derrière le mur du champ extérieur au stade des Fisher Cats, sont très populaires sur les sites web.

Vladimir fils avait fait vibrer les amateurs montréalais le soir du 27 mars au Stade olympique en claquant un coup de circuit en neuvième manche pour procurer une victoire de 1 à 0 aux Blue Jays à leur dernier match préparatoire.

«Ce coup de circuit que j’ai réussi à Montréal [où il est né] restera toujours gravé dans ma mémoire», raconte-t-il. L’adaptation se passe très bien jusqu’à maintenant au niveau AA, même si j’affronte de meilleurs lanceurs que l’an passé. J’essaie simplement de donner mon 100 % sur le terrain. Je m’entretiens régulièrement au téléphone avec mon père, qui me rappelle de me concentrer à faire bon contact avec la balle. C’est ce que j’essaie de faire... »

Pour faire contact avec la balle, il le fait très bien !

Inévitables comparaisons

Le jeune Vladimir possède un élan similaire à celui de son père, même si les deux hommes sont différents sur le plan physique.

«Depuis toujours, les gens me regardent jouer et ils établissent des comparaisons avec mon père, dit-il. Je ne m’en fais pas avec ça. Je ne ressens pas de pression. J’adore jouer au baseball et le fait d’être bien entouré avec Bo [Bichette] et Cavan [Biggio] à l’avant-champ m’aide beaucoup dans mon apprentissage.»

Guerrero ne se pose pas la question, à savoir quand il se retrouvera avec les Blue Jays. Il sait que ça arrivera... plus tôt que tard.

«Vladimir est déjà trop fort pour le AA»

Si Vladimir Guerrero fils attire l’attention en raison de sa moyenne au bâton de ,421 et de ses 45 points produits, le joueur de deuxième Cavan Biggio impressionne lui aussi, dominant la Ligue Eastern avec 12 coups de circuit. Il totalise 33 points produits et frappe pour une moyenne proche de ,297.

«Il est normal que Vladimir obtienne beaucoup plus d’attention que moi, de raconter Biggio lorsque rencontré par Le Journal de Montréal avant le programme double de dimanche. Il n’est âgé que de 19 ans et il est étiqueté comme le meilleur espoir dans les ligues mineures.»

«C’est un joueur électrisant qui est déjà trop fort pour le AA, affirme le fils de Craig, membre du Temple de la renommée. De mon côté, je suis bien heureux d’avoir su améliorer mon coup de bâton cette année et j’explique mes succès par le fait d’avoir corrigé mon élan.»

Biggio admet que c’est spécial de voir cet avant-champ composé de trois fils d’anciens joueurs vedettes.

«On se motive à se dépasser afin de devenir de meilleurs joueurs, dit-il. Les choses débloquent pour moi cette année et on verra ce que l’avenir me réserve au sein de l’organisation des Blue Jays. Vlad, Bo et moi aimerions rester ensemble tout au long de notre parcours.»

Bo Bichette, qui a frappé pour une moyenne au bâton de ,362 la saison dernière dans le niveau A, est émerveillé par le coup de bâton de Guerrero.

«Ce qu’il accomplit à l’âge de 19 ans est extraordinaire. Ce gars-là pourrait sortir du lit et frapper un coup de circuit dans la minute qui suit tellement c’est un frappeur naturel.»

Bichette n’a aucun problème à gérer la pression en cherchant à suivre les traces de son père Dante, ex-puissant cogneur des Rockies du Colorado.

«À cause de ce que mon père a accompli dans sa carrière, j’ai toujours été ciblé. Il faut toutefois savoir se faire un nom en jouant au maximum de ses capacités», raconte l’habile joueur d’arrêt-court de 20 ans, qu’on pourrait voir l’an prochain à Toronto, même si son coup de bâton n’est pas exceptionnel comme celui de Guerrero.