Françoise Abanda incapable de se qualifier

La Québécoise Françoise Abanda a subi une défaite de 4-6, 6-4 et 6-2 aux mains de l’Italienne Martina Trevisian, mardi, dans un match de premier tour aux qualifications du tournoi de Roland-Garros.

La 16e tête de série de l’étape qualificative a rendu les armes au bout de 2 h 18 min contre la 185e joueuse mondiale.

Abanda, 125e du circuit de la WTA, réussi trois as. Elle a placé en jeu 64 % de ses premiers services, comparativement à 72 % pour sa rivale. Trevisian a dominé 26-23 pour le nombre de coups gagnants et 96-80 pour le total de points remportés. Pour sa part, la représentante de la Belle Province a commis 55 fautes directes, soit 12 de plus que l’Européenne.

Peter Polansky franchit une première étape



Le Canadien Peter Polansky a remporté son duel de premier tour aux qualifications du tournoi de Roland-Garros en disposant du Slovaque Norbert Gombos en trois manches de 2-6, 7-6 (3) et 6-2.



La 14e tête de série de l’étape précédant le tableau principal a eu besoin de 2 h 10 min pour venir à bout du 169e joueur mondial.

Détenteur du 125e rang de l’ATP, Polansky a été dominé 33-9 au chapitre des coups gagnants, mais il a commis 20 fautes directes, comparativement aux 57 de Gombos. Ce dernier a claqué sept as, contre cinq pour le représentant de l’unifolié. Le vainqueur a mis la main sur 101 des 193 points disputés.

Au tour suivant, il affrontera le Serbe Pedja Krstin, qui occupe le 247e échelon du circuit.