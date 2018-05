David Lemieux en pleine confiance

David Lemieux remontera dans le ring ce samedi pour affronter le Français Karim Achour au centre Vidéotron de Québec. Le Québécois veut profiter de ce duel pour faire oublier sa difficile défaite contre Billy Joe Saunders en décembre dernier.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo, ci-dessus.

À quatre jours du choc, le boxeur de 29 ans se dit dans une forme dangereuse.



La blessure à l'épaule gauche qui lui donnait bien du mal est chose du passé et il promet de monter dans l’arène au sommet de sa forme.



«Physiquement, ça va beaucoup mieux, a-t-il confié au micro de TVA Sports, mardi. On a accompli beaucoup de choses pendant les entraînements, surtout avec ma gauche. Elle est plus présente.»



Le Québécois (38-4-0, 33 K.-O.) reconnait que sa performance contre Saunders a laissé planer des doutes sur son talent. Il a donc des choses à prouver contre Achour (26-4-3, 4 K.O.).



«Je sais où je veux aller et je sais que je suis aussi bon que mon dernier combat. Le problème est réglé.»



Achour : coriace et fonceur



Achour débarque au Québec avec ses ceintures WBC international et WBC francophone.



Il arrive aussi avec la réputation d’un boxeur coriace et fonceur.



Lors de sa rencontre avec les journalistes québécois, Achour n'a pas caché qu'il a accepté d'affronter Lemieux pour se faire un nom.



«Je pense qu'au niveau de l'expérience, je n'ai rien à lui envier, a dit l’Oisien. J'ai fait beaucoup de combats. On fait une préparation comme à l'habitude.»



Le pugiliste de 31 ans promet de faire mieux que son ancien partenaire d'entraînement Hassan N'Dam, qui avait mordu la poussière contre Lemieux en 2015.



«Je ne suis pas Hassan N'Dam, je suis Achour, précise-t-il. J'arrive avec ma détermination et mon envie. Je vais vendre très, très cher ma peau.



«Ce sera une bagarre phénoménale.»