Contrat de 7 ans pour Evander Kane avec les Sharks?

Evander Kane et les Sharks de San Jose se seraient entendus sur une prolongation de plusieurs saisons, mardi.

Selon les informations du réseau Sportsnet, l'attaquant canadien aurait paraphé une nouvelle entente de sept ans d'une valeur de près 49 millions $, soit 7M$ par année.

Hearing the Sharks and Evander Kane have agreed to a long-term contract extension. Numbers may be in the 7-years 7-million per range.