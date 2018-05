Capitals-Lightning : les joueurs prêts pour le duel ultime

Les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay se préparent à une guerre de tous les instants, mercredi à l’Amalie Arena, à l’occasion du septième match de la finale de l’Association de l’Est qui déterminera l’équipe rivale des Golden Knights de Vegas en finale de la Coupe Stanley.

Tous diront que la formation la plus affamée triomphera, et ce, même si cela peut paraître un cliché. Aussi, les Capitals semblaient vouloir davantage gagner la sixième rencontre, qui s’est conclue par un gain de 3-0 de la troupe de l’entraîneur-chef Barry Trotz. Ce dernier refuse toutefois de s’enflammer et de crier victoire, surtout que ses hommes devront à nouveau évoluer devant une foule hostile en Floride.

«Nous n’avons pas abandonné malgré le contexte. Nous étions en avance 2-0 dans la série et soudainement, on était en retard 3-2, a-t-il dit au site NHL.com. C’est une question de rythme, un but ou une décision d’un arbitre peut changer le cours de la confrontation. Là, on s’est assuré de rester concentré et que rien ne modifie cela. On veut seulement s’attarder au prochain enjeu, peu importe lequel.»

«C’est bien d’être aussi proche de la finale, a ajouté l’attaquant T.J. Oshie, auteur d’un doublé, lundi. Je crois que nous avons une idée des éléments requis pour se rendre là, mais je pense que nous sommes surtout affamés. Présentement, je suis fatigué, cependant, je suis excité à l’idée d’aller à la guerre [mercredi]. Si nous regardons en avant de la prochaine partie, le Lightning est trop bon et nous le fera payer.»

Pas trop préoccupé

Dans le camp adverse, les joueurs préfèrent garder la tête froide, même si le jeu physique des Capitals a été beaucoup plus visible durant le sixième rendez-vous. Selon Steven Stamkos, l’opportunisme en dira long sur l’issue de la série.

«Nous n’avons pas marqué un seul but sur nos chances de compter et de leur côté, ils ont réussi. C’est ainsi que ça se passe en séries, a déclaré le numéro 91, conscient que l’attaque massive des siens a bousillé quelques chances. Il est important de profiter de nos occasions en avantage numérique et cela a joué contre nous. C’est pour cette raison que les Capitals ont gagné.»

Également, le Lightning espère faire mieux à court d’un homme : la réussite d’Oshie est survenue sur le jeu de puissance en deuxième période, lundi, et Tampa Bay n’a jamais pu combler l’écart par la suite.

«On doit être constamment sur le bout de nos orteils, être prêt à attaquer sur l’avantage numérique et à défendre en infériorité, a dit l’arrière Ryan McDonagh. Vous ne savez pas quand ces chances reviendront. Ça peut être tard dans le match ou au milieu, mais il faut être solide en unités spéciales et bien lire les jeux.»