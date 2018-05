Bon départ pour Jose Bautista à New York

Quelques heures après avoir joint les Mets de New York, Jose Bautista a fait sentir sa présence, mardi, au Citi Field. L’ancien joueur-vedette des Blue Jays de Toronto a marqué l’unique point de sa nouvelle formation qui s’est inclinée 5-1 devant les Marlins de Miami.

Bautista a claqué un double dès sa première présence au bâton, en deuxième manche. Un ballon-sacrifice lui a permis de croiser le marbre.

Pour le reste, les visiteurs ont dominé la rencontre. Dereck Dietrich a claqué un circuit de deux points tandis que Miguel Rojas et J.T. Realmuto ont produit les autres points à l’aide de simples.

Caleb Smith (3-5) a signé la victoire, lui qui n’a alloué qu’un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers, en plus de réussir huit retraits sur des prises. Zack Wheeler (2-4) a subi la défaite après avoir concédé trois points, dont un mérité, et sept coups sûrs en six manches de travail.

Un nouveau défi pour Bautista

Peu avant la rencontre, les Mets ont annoncé l’acquisition de Bautista. Ce dernier avait été libéré par les Braves d’Atlanta dimanche. L’entente est d’une durée d’un an, mais les détails financiers n’ont pas été dévoilés.

En 12 matchs cette saison dans l’uniforme des Braves, il a maintenu une piètre moyenne au bâton de ,143. Il a frappé deux longues balles en 40 présences dans le rectangle des frappeurs. Appelé à jouer au troisième but avec les Braves, le voltigeur à retrouver sa place au champ extérieur, mardi, avec la formation new-yorkaise.