Saphir Taïder : «Ça fait mal»

Comment perdre un match lorsque l’équipe adverse, qui vient d’échapper ses quatre derniers duels, est privée de son meilleur élément?

Cette défaite de lundi contre le Galaxy de Los Angeles - moins Zlatan Ibrahimovic, expulsé à la 41e minute -, les joueurs de l’Impact de Montréal auront de la difficulté à la digérer.

«À leur seule occasion du match, ils ont réussi à marquer un but», a analysé Saphir Taïder après le revers de 1-0.

«Ils n’ont pas été dangereux. Ils n’avaient pas le ballon. Ils n’ont rien créé. C’est un manque d’attention sur leur seule occasion. Ça fait mal parce qu’on a eu le ballon pendant tout le match.»

«On est déçu. C'est tout.»

L’Algérien croit que le manque d’agressivité et de finition du Bleu-blanc-noir sont les deux éléments qui ont mené à cette troisième défaite de suite.

«Il aurait fallu être plus méchant sur le plan offensif. On a eu le ballon et on a créé des situations [pour marquer]. Lorsqu’ils ont marqué, ils ont fermé l’espace. Ce but nous a fait mal. Sinon on aurait gagné ce match.»

