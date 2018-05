Roland-Garros: Félix Auger-Aliassime avance

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de premier tour des qualifications de Roland-Garros, lundi.

Le jeune homme de 17 ans, 177e au classement de l’ATP, a triomphé du Sud-Africain Lloyd Harris, 213e au monde, en deux manches de 6-4 et 6-3.

Auger-Aliassime a claqué six as et commis une seule double faute dans ce match qui a duré 1h21. Le Québécois a réussi 21 coups gagnants et commis 18 fautes directes.

Au prochain tour des qualifications du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, Auger-Aliassime croisera le fer avec l’Espagnol Jaume Munar, qui a défait l’Américain Tim Smyczek, 11e favori des qualifications. 6-3, 7-5.

Le Canadien Filip Peliwo est également en action, lundi. Il affrontera le Français Constant Lestienne, un peu plus tard en journée.