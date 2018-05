Paris sportifs: Roger Goodell demeure prudent

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dit appuyer la récente décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin à l’interdiction des paris sportifs dans 46 États américains, mais il demande au Congrès de déterminer rapidement des règles vigoureuses à respecter.

Dans un communiqué de presse diffusé lundi, le dirigeant a insisté sur l’importance de protéger l’intégrité de son sport. À ses yeux, son organisation a déjà «consacré beaucoup de temps à planifier les conséquences possibles du jugement rendu et à préparer la suite d’une manière réfléchie et compréhensive».

Aussi, Goodell a identifié quatre paramètres qu’il souhaite voir le Congrès suivre, soit la protection du consommateur, celle du contenu et de la propriété intellectuelle de la NFL dans le cas d’une tentative de fraude ou de dévalorisation, l’accès aux informations officielles de la ligue pour les partisans et enfin, un renforcement des lois qui comprendra plus de ressources, de monitorat et d’outils de protection du public.

Le 14 mai, la Cour suprême a aboli le Professional and Amateur Sports Protection Act, en vigueur depuis 1992. Auparavant, il était possible de parier sur des événements sportifs dans quatre États, soit le Nevada, l’Oregon, le Delaware et le Montana.