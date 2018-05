«Nous sommes meilleurs que ça» - John Gibbons

Les Blue Jays de Toronto ont connu une fin de semaine à oublier en subissant le balayage dans leur série de quatre rencontres face aux Athletics d’Oakland, mais leur gérant John Gibbons préfère regarder en avant.

Ayant échappé huit de ses 10 dernières joutes, la formation ontarienne a du rattrapage à faire au classement, car elle a chuté au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine de baseball. Avec une fiche de 22-25, il y a déjà lieu de se demander si la saison 2018 est perdue, surtout avec la présence des puissants Yankees de New York et Red Sox de Boston dans la division.

«On doit oublier cela et penser au jour suivant, a commenté Gibbons au quotidien Toronto Sun, après le revers de 9-2 des siens à domicile, dimanche. Nous sommes meilleurs que ça, évidemment. Cependant, nous traversons une mauvaise séquence, on ne joue pas du bon baseball dans différents aspects. J’ai vu cela auparavant et ça arrivera de nouveau, c’est la nature du sport.»

«Il ne faut pas trop anticiper les choses, ni regarder constamment ce qui est survenu. On doit rester dans le moment présent, y aller un jour à la fois, même si ça peut vous paraître un cliché», a indiqué le joueur de troisième but Josh Donaldson.

Morales à la rescousse... au monticule

Preuve que ça ne tourne pas rond dans la Ville Reine, le vétéran Kendrys Morales a été dépêché sur la butte en fin de rencontre, lui qui agit surtout comme frappeur désigné. Le principal intéressé s’en est bien tiré en limitant l’adversaire à un but sur balles.

«J’ai seulement fait de mon mieux et ça s’est bien passé, a affirmé Morales dont la balle rapide a été chronométrée à 86-87 milles à l’heure. J’ai déjà lancé à 91-92 m/h avant à Cuba, mais je suis un peu plus vieux maintenant et je ne pense plus que je puisse décocher des tirs à cette vitesse.»

«Je n’avais pas lancé dans un match organisé depuis 2002, donc ça fait longtemps, mais on avait besoin de moi pour une manche. Par contre, espérons que ça n’arrivera pas de nouveau, car si c’est le cas, ça signifie qu’on est en train de se faire battre», a-t-il ajouté.