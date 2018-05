Mario Pouliot souhaite le réveil de ses gros canons

Le Titan d’Acadie-Bathurst a compté douze buts à ses deux premiers matchs. Nouvelle certes réjouissantes, sauf que cette production a été concentrée entre les mains de Samuel Asselin, Jeffrey Truchon-Viel et Liam Murphy.

Les membres de ce trio ont compté sept buts face aux Broncos de Swift Current et aux Pats de Regina.

Asselin en revendique trois, Murphy et Truchon-Viel deux chacun. Ce dernier domine la liste des pointeurs du tournoi avec sept.

L’attaquant de soutien Ethan Crossman a également fait briller la lumière rouge deux fois. Les défenseurs Noah Dobson (2), Adam Holwell (1) ont enfilé l’aiguille trois fois. Ça laisse des miettes pour les autres porte-couleurs du Titan. Antoine Morand, meilleur pointeur de la formation durant la saison régulière, a été limité à une mention d’aide, à l’instar des vétérans Mitchell Balmas et Jordan Maher.

Le Russe German Rubtsov, un choix de première ronde des Flyers de Philadelphie, a également été discret en récoltant deux mentions d’aide et en dirigeant seulement trois rondelles en direction des gardiens adverses. Dans la colonne des tirs, Crossman est le meneur avec une douzaine de rondelles cadrées.

Travail de sape

L’entraineur du Titan Mario Pouliot constate que les joueurs qui ont accepté de se salir le nez et de jouer de l’épaule ont connu de beaux succès jusqu’à présent.

«Dans l’ensemble, Viel, Murphy, Asselin et ont très bien fait. [Samuel] L’Italien et Crossman jouent du bon hockey aussi, mais on est capable d’être encore meilleur.»

«Il n’y a pas juste Antoine [qui n’a pas amassé beaucoup de points]. Balmas n’a pas encore scoré! Le manque d’efforts n’est pas en cause. Certains doivent relaxer un peu plus et simplifier leur jeu.»

«Il suffit de regarder le genre de buts qu’on a comptés durant nos deux premiers matchs; en mettant la rondelle au filet, en récupérant des rebonds dans l’enclave et par le travail solide le long des rampes».

Morand: de bonnes présences

L’échantillon est certes faible (deux matchs), mais Morand admet qu’il devra être plus menaçant lors des prochains duels du Titan.

«Notre équipe possède beaucoup de profondeur et tout le monde contribue. Je vais devoir en donner plus et aller chercher de gros buts. En général, je joue quand même bien, j’ai de bonnes présences et je fais mon boulot. Parfois tu joues de bons matchs sans que ça ne paraisse sur la feuille de pointage. C’est une question de temps avant que ça débloque», estime l’espoir des Ducks d’Anaheim.

Même s’ils n’ont pas frayé avec la perfection depuis le début de la ronde préliminaire, les Acadiens dominent le classement de la ronde préliminaire avec une fiche de 2-0.

«Si on m’avait dit avant le tournoi que nous allions débuter à 2-0, nous aurions été satisfaits. Nous n’avons pas été parfaits à la troisième période [contre Regina], mais cette deuxième victoire a boosté notre confiance», a conclu le numéro 88.

Le Titan complétera sa phase préliminaire du tournoi mardi soir face aux Bulldogs de Hamilton. Ce match entre les champions de l’OHL et de la LHJMQ débutera à 20 h, heure locale. Trois heures plus tard dans l’Atlantique!

Lundi soir, les Bulldogs affrontaient les Broncos de Swift Current.