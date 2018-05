L’éventreur Badou Jack s’est glissé sous la cape de Superman

Publié aujourd'hui à 08h44

Badou «The Ripper» Jack (22-1-3,13 K.-O.) est passé bien près de mettre une troisième ceinture à sa taille, samedi dernier dans le ring du Air Canada Centre à Toronto. Jamais de toute sa carrière, Adonis «Superman» Stevenson (29-1-1, 24 K.-O.) ne s’est fait frapper aussi solidement. Malheureusement pour Jack, sa prudence en début de combat a joué contre lui. C'est bien beau remonter le courant, mais partir de loin comporte des risques.

Ce n’est pas d’ailleurs la première fois qu’il se retrouve dans cette situation. Trois combats nuls en plus de celui contre Lucian Bute, qui est maintenant officiellement enregistré comme une victoire par disqualification, suite au test antidopage positif du Québécois. Le gars est timide quand la cloche sonne.

Si Stevenson a su garder Jack à distance lors des premiers rounds, il a joué avec le feu quand il lui a donné la possibilité de couper la distance et d’échanger avec lui. Le «thriller» venait de débuter et tous les amateurs avaient l’impression de se retrouver dans une bonne séquence d’un film de Rocky. Quel spectacle.

Jack en entrevue après le combat, a parlé de corruption et qu’une revanche devrait avoir lieu à Las Vegas. Ayoye! Seule ville au monde à imposer ses juges, Vegas est souvent le théâtre des plus grands scandales avec des décisions absurdes et incompréhensibles. Elle a contribué de façon spectaculaire à la crédibilité douteuse de notre sport. Quand un annonceur dévoile les résultats d’un combat, les amateurs ont l’impression d’être impliqués dans un jeu de roulette russe. Rien n’est moins garanti qu’une décision logique à cet endroit.

Le grand Floyd Mayweather, promoteur de Jack, a donné son show. Collé sur le ring à la table du réseau américain Showtime, il a gueulé des consignes à l’entraîneur Lou Del Valle durant tout le combat, se déplaçant même à une reprise près de notre place de commentateurs située tout à côté du coin de Jack. Amateur pas à peu près. Del Valle quant à lui gesticulait comme un pantin aux yeux fous ne savant plus où se concentrer.

Deux juges américains qui n’en ont rien à foutre de Stevenson ont donné le combat nul 114-114 et l’italien 115-113 à Jack. J’espère que les gens de chez nous vont accepter et considérer que c’était la bonne décision.

La bonne affaire c’est que la ceinture est encore au Québec et que la revanche risque d’être encore meilleure puisque les possibilités d’en avoir une sont grandes.

L’invincibilité du champion du monde des mi-lourds WBC a été mise à l’épreuve. L’éventreur voudra finir le travail. Une chose est certaine, Stevenson touché dans son égo, aura une préparation différente et plus soigneusement appliquée.

À suivre...