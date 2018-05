Josh Tomlin est relégué à l’enclos de relève

Le gérant des Indians de Cleveland, Terry Francona, en a assez des insuccès du lanceur Josh Tomlin, qui a momentanément perdu son poste au sein de la rotation des partants.

Selon le quotidien «Cleveland Plain Dealer», l’organisation de l’Ohio rappellera cette semaine l’artilleur Adam Plutko afin d’effectuer un départ avec le grand club. De son côté, Tomlin agira comme releveur.

Le vétéran a échappé ses quatre décisions cette saison, affichant une moyenne de points mérités de 7,84. En 31 manches, il a concédé 15 circuits, un sommet dans le baseball majeur, et six buts sur balles, en plus de réussir 18 retraits sur des prises. Le droitier avait maintenu une fiche de 10-9 et une moyenne de 4,98, l’an passé.