Jordan Hicks nouveau roi de la balle rapide

Si un frappeur prend trop de temps à s’installer quand Jordan Hicks est au monticule, il risque de le regretter. Le cas du voltigeur de centre des Phillies de Philadelphie Odubel Herrera en est l’exemple parfait.

Le releveur des Cardinals de St. Louis lui a servi les cinq lancers les plus rapides de la saison 2018 en neuvième manche de la victoire de 5-1 des siens, dimanche.

«Ça prend une éternité à Odubel pour s’installer dans le rectangle des frappeurs, a indiqué Hicks au site du baseball majeur. Ça me motive et ça me pousse à y aller un peu plus fort contre lui.»

L’artilleur de 21 ans a envoyé cinq balles à Herrera, qui, dans l’ordre, ont atteint des vitesses de 104,2 milles à l'heure, 105 m/h, 104,3 m/h, 105 m/h et 103,7 m/h. Sans grande surprise, le joueur des Phillies a été retiré sur trois prises. Toutefois, le receveur Francisco Pena n'a pu maîtriser le dernier tir, de sorte qu'Herrera s'est retrouvé malgré tout au premier coussin sur un mauvais lancer.

Hicks a ainsi dépassé Aroldis Chapman, des Yankees de New York, en tant que lanceur le plus puissant cette saison. Lui et Chapman sont les deux seuls à avoir atteint la vitesse de 105 m/h depuis que le baseball majeur a commencé à compiler cette statistique en 2008.

Une première

Après la rencontre, Herrera était encore sous le choc.

«Je n’ai jamais affronté un gars comme lui, a-t-il reconnu. Je n’ai jamais vu quelqu’un lancer à 104 ou 105 m/h. Mais je me sentais quand même bien, puisque j’arrivais à voir les lancers.

Le voltigeur n’était pas le seul à être impressionné par la performance de Hicks. Son coéquipier Jack Flaherty, qui a lui-même brillé pendant sept manches et deux tiers dimanche, était un peu envieux.

«Tu vois le 105 m/h sur compteur et tu n’y crois pas, a-t-il affirmé. Ce genre de chose n’arrive pas. J’aimerais pouvoir lancer à 105 m/h.»

Hicks est le quatrième lanceur à atteindre la barre des 104 m/h, avec Chapman, Mauricio Cabrera et Neftali Feliz.

Il compte à son palmarès huit des 10 lancers les plus rapides enregistrés cette année.

À sa première saison dans le baseball majeur, il a maintenu jusqu’ici une moyenne de points mérités de 2,05 en 22 manches de travail.