Impact : des changements pendant la fenêtre de transferts

Pour la première fois depuis qu’il est descendu dans le vestiaire pour semoncer les joueurs après une défaite de 2-0 contre l’Union de Philadelphie à Montréal, le 12 mai dernier, Joey Saputo est revenu sur cet incident.

L’Impact a beau fêter ses 25 ans, sa saison 2018 en Major League Soccer (MLS) se déroule très mal et cela laisse entrevoir des changements dans l’organisation en pleine campagne.

«On vit une saison assez difficile, a commenté le propriétaire en entrevue sur les ondes de TVA Sports lundi, avant le match contre le Galaxy de Los Angeles au Stade Saputo. On ne pensait pas avoir une saison comme ça pour nos 25 ans. On savait qu’avec les changements qu’on a faits, ça prendrait un petit peu de temps. Malheureusement, on a des blessés.

«Le message aux joueurs, la semaine passée, c’était : "Les gars, il faut donner le plus qu’on peut. Si on donne le plus qu’on peut et qu’on n’est pas compétitif à ce point-là, on doit faire des changements."»

Et des changements, il en surviendra, à entendre Saputo. Les résultats du onze montréalais pour la suite des choses dicteront-ils l’envergure desdits changements?

«Je dis à nos partisans qu’il faut avoir de la patience. On va faire des changements pendant la fenêtre de transferts. Moi, pas seulement comme propriétaire, mais aussi comme partisan, je ne peux pas dire qu’on va continuer comme ça. Je suis positif et il faut que les partisans le soient, parce qu’on va surmonter ça avec leur appui.»

Lors de ce revers face à l’Union, les joueurs de l’Impact avaient été hués par les partisans présents au stade.