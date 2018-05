EN DIRECT | Impact 0 - Galaxy 0

Suivez ici les développements en direct du match Impact-Galaxy sur TVA Sports.

À VOIR | Statistiques en temps réel

2e demie | MTL 0 - LAG 0

54' - Parfaite volée d'Alejandro Silva (LAG), mais arrêt spectaculaire de David Bingham (LAG)!

46' - Début de la deuxième demie.

______________________

1re demie | MTL 0 - LAG 0

41' - Michael Petrasso (MTL) pile sur le pied de Zlatan Ibrahimovic (LAG), qui réagit en claquant le milieu de l'Impact derrière la tête. Carton jaune à Petrasso, carton ROUGE à Zlatan!

Un carton rouge pour Zlatan - TVA Sports

36' - Très bonne pénétration de Raheem Edwards (36') qui attire un coup franc dans les 35 mètres. Complètement raté par Saphir Taïder (MTL).

35' - Bon tir de Sebastian Lletget (LAG), redirigé par le gardien Evan Bush (MTL).

21' - Un coup franc de Zlatan Ibrahimovic (LAG) frappe le mur.

9' - Géniale incursion d'Ignacio Piatti (MTL) tout près des six mètres.

4' - Déjà une menace importante du Galaxy dans la surface de l'Impact. Arrêt d'Evan Bush (MTL).

1' - Début du match.

______________

Il y a 25 ans jour pour jour, l’Impact de Montréal disputait le premier match local de son histoire, une victoire de 4-2 sur les Rowdies de Tampa Bay, au Centre Claude-Robillard.

Bien des choses ont changé depuis cette époque. L’équipe a maintenant un stade digne des plus beaux en Amérique du Nord, elle évolue en première division, et de nombreux grands noms sont passés par le Stade Saputo, depuis son ouverture il y a une dizaine d’années.

Les joueurs de l’Impact doivent profiter du passage du Galaxy de Los Angeles et de Zlatan Ibrahimovic pour faire honneur à la tradition dans un stade dont tous les sièges sont occupés.

Le duel est présenté à TVA Sports.

L’Impact, qui a connu de gros problèmes défensifs au mois d’avril, a perdu ses deux derniers affrontements par jeu blanc alors que l’attaque est tombée en panne.

L’Impact a des difficultés avec le jeu aérien depuis quelques années et ce n’est pas le passage d’Ibrahimovic, avec ses 6 pi 5 po, qui va arranger les choses.

On ne peut ignorer la présence de Zlatan Ibrahimovic au sein de l’alignement du Galaxy de Los Angeles.

Après une entrée en scène spectaculaire où il avait marqué le but égalisateur et victorieux contre le Los Angeles FC, le 31 mars dernier, Ibrahimovic s’est fait un peu plus discret.

Il a ainsi amassé un but et trois passes à ses cinq derniers matchs, mais n’a surtout pas marqué lors des quatre dernières parties, ce qui est un peu atypique dans son cas.