Coupe du monde: Laurent Ciman présélectionné

Le défenseur du Los Angeles FC dans la MLS Laurent Ciman fait partie des 28 joueurs présélectionnés pour représenter la Belgique lors de la Coupe du monde de soccer qui s'amorcera à la mi-juin.

La liste belge a été dévoilée, lundi.

Le milieu de terrain de l'AS Rome, Radja Nainggolan, ne fait pas partie des 28 joueurs présélectionnés par le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez; une surprise.

Cette liste sera réduite à 23 joueurs le 2 juin prochain après un match amical contre le Portugal.

La liste (28):

Gardiens (4): Koen Casteels (Wolfsburg/GER), Thibaut Courtois (Chelsea/ENG), Simon Mignolet (Liverpool/ENG), Matz Sels (Newcastle/ENG, prêté à Anderlecht)

Défenseurs (9): Toby Alderweireld (Tottenham/ENG), Dedryck Boyata (Celtic/SCO), Laurent Ciman (Los Angeles/USA) , Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford/ENG), Vincent Kompany (Manchester City/ENG), Jordan Lukaku (Lazio Rome/ITA), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/ESP), Jan Vertonghen (Tottenham/ENG)

Attaquants (6): Michy Batshuayi (Chelsea/ENG, prêté au Borussia Dortmund/GER), Christian Benteke (Crystal Palace/ENG), Eden Hazard (Chelsea/ENG), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/GER), Romelu Lukaku (Manchester United/ENG), Dries Mertens (Naples/ITA).

L'Espagne sans Morata

L'attaquant Alvaro Morata (Chelsea) n'a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs convoqués en équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2018, a annoncé le sélectionneur Julen Lopetegui lundi en conférence de presse.

Les attaquants appelés sont Isco, Asencio, Lucas Vasquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno et Diego Costa, au sein d'une liste conduite sans surprise par les cadres De Gea, Piqué, Ramos, Busquets, Iniesta et David Silva.

«Ce n'est rien de négatif par rapport à lui (Morata). C'est sûr qu'il a eu une fin de saison compliquée, mais il aurait pu venir, c'est juste que d'autres nous ont plus convaincus, c'est tout», a expliqué le sélectionneur.

"Ce sont des moments difficiles, d'abord pour le joueur qui est privé de Mondial. Ce n'est pas agréable pour un joueur qui mérite d'être ici, et qui a été souvent avec moi, que je connais parfaitement, et pour lequel j'ai une grande estime personnelle, mais j'ai fait mon choix", a-t-il ajouté à propos de Morata (23 sélections, 13 buts).

Lopetegui a précisé qu'il ferait appel à sept jeunes joueurs pour participer aux entraînements du groupe en attendant l'arrivée des sélectionnés du Real Madrid concernés par la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, samedi à Kiev.

L'équipe d'Espagne doit disputer deux matchs amicaux contre la Suisse, le 3 juin à Villarreal, puis la Tunisie, le 9 juin à Krasnodar (Russie).

La Roja, championne du monde en 2010 et éliminée au premier tour en 2014, affrontera au premier tour, dans le groupe B, le Portugal, l'Iran et le Maroc (les 15, 20 et 25 juin).

