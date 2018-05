Cleveland revient à hauteur de Boston

Cleveland est revenu à hauteur de Boston dans la finale de la conférence Est grâce aux 44 points de LeBron James permettant lundi aux Cavaliers de remporter le match no 4 dans leur salle 111-102.

Les Cavaliers et les Celtics ont remporté leurs deux matchs à domicile et sont dos à dos deux victoires, avant le match no 5 qui aura lieu mercredi à Boston.

L'inévitable LeBron James a encore porté à bout de bras Cleveland avec son sixième match depuis le début des éliminatoires à plus de 40 points.

Il s'est également offert un énième titre de gloire en réussissant son 2357e tir en play-offs durant le 2e quart pour battre le record du légendaire Kareem Abdul Jabbar.

Sous son impulsion, les Cavaliers ont idéalement débuté la rencontre pour compter 16 points d'avance à la fin du 1er quart-temps (34-18).

Bien secondé par Kyle Korver (14 pts, tous avant à la pause) et Tristan Thompson (13 pts), King James a permis à son équipe de résister aux Celtics qui sont restés menaçants jusqu'au bout.

La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA ne comptait plus que sept points de retard à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire (100-93), mais Thompson, très précieux face à Al Horford limité à 15 points (5 sur 13 au tir), a redonné de l'air à son équipe avec un dunk.

«On a un groupe où chacun prend ses responsabilités», s'est réjoui James qui vise une huitième participation consécutive à la finale de la NBA.

«Mais le prochain match s'annonce difficile, les Celtics n'ont pas perdu un seul match à domicile depuis le début des play-offs, ils ont confiance», a rappelé le triple champion de la NBA.