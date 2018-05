Michel Bergeron a réitéré son insatisfaction en ce qui est du devoir raté des Canadiens de Montréal de repêcher et développer des talents d’ici.

Pour «Bergy», qui a dirigé plusieurs vedettes francophones lorsqu’il était le pilote des Nordiques de Québec, il est inacceptable que les hockeyeurs québécois de la LNH brillent sous d’autres cieux, comme c’est le cas à Tampa et Vegas, par exemple.

«Chaque fois que je vois jouer Yanni Gourde et Jonathan Marchessault, je me dis que ces deux jeunes hommes devraient jouer pour les Canadiens», a-t-il lancé au premier entracte du match entre les Capitals de Washington et le Lightning, à TVA Sports, lundi.

«C’est impensable que des jeunes Québécois se mettent en évidence dans des séries de demi-finales et qu’on va voir jouer pour la coupe Stanley.»

Pour celui qu’on surnomme «le Tigre», les embauches de Joël Bouchard et de Dominique Ducharme sont un baume sur la plaie causée par cette lacune, surtout que les deux instructeurs ont fait leurs classes dans la LHJMQ.

«Je pense que les Québécois, on n’en manquera plus un à Montréal.»

