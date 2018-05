Vélo de montagne : accrochage pour Bouchard, crevaison pour Gagné

(Sportcom) - La course des deux Québécois inscrits à l’épreuve masculine de cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne d’Albstadt en Allemagne a été marquée par un incident qui leur a fait perdre plusieurs places au classement. Dimanche, Léandre Bouchard (KMC-Ekoi-SR Suntour, +6min 21s) a terminé 34e et Raphaël Gagné (Silverback OMX, +9min 14s) 57e.

Le Suisse et champion du monde en titre Nino Schurter (Scott-SRAM) a fait la loi devant le Français Stéphane Tempier (Bianchi Countervail) et le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus).

«J’avais fait 16e l’an passé à cet endroit, alors je sais que je peux performer. Ça s’est moins bien passé [dimanche], alors que j’ai eu un accrochage dans la première minute de course», a commenté Bouchard, d’Alma.

Gagné partait avec une prise contre lui après avoir raté un mois de courses en avril, ce qui l’a fait dégringoler au classement mondial. En conséquence, l’athlète de Lac-Beauport a été relégué plus loin sur la ligne de départ, ce qui rendait son positionnement encore plus difficile.

«L’objectif du prochain mois sera de me battre pour aller chercher des points UCI et améliorer mon rang de départ. Je partais 79e et ma forme était bonne, ce qui m’a permis de remonter des rangs dans les 10 premières minutes sans me mettre dans le rouge. Malheureusement, après deux tours, j’ai fait une crevaison arrière, ce qui m’a fait perdre une vingtaine de places.»

Chez les femmes, l’Ontarienne Emily Batty a terminé au 13e rang de l’épreuve remportée par la Suisse et championne du monde Jolanda Neff. Cindy Montambault (à 2 tours), de Val-David, a fini en 42e place et Catherine Fleury (Saint-Gédéon, à 2 tours) en 64e.