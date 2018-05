PGA: Un premier titre pour Aaron Wise

Aaron Wise a signé sa première victoire en carrière sur le circuit de la PGA, dimanche, à Dallas, en enlevant les honneurs du tournoi AT&T Byron Nelson.

Après avoir rejoint l’Australien Marc Leishman en tête du classement provisoire au terme de la troisième ronde, l’Américain de 21 ans a pris l’ascendant lors de sa dernière sortie.

Grâce à ses six oiselets, il a rapporté une carte de 65 (-6) qui lui a permis de conclure le tournoi 23 coups sous la normale.

Meneur lors des trois premières rondes, Leishman a dû se contenter du deuxième rang après avoir réalisé une marque de 68 (-3) dimanche. Il a terminé le tournoi à trois coups de Wise.

Pour leur part, le Sud-Africain Branden Grace ainsi que les Américains J.J. Spaun et Keith Mitchell ont terminé troisièmes avec un pointage cumulatif de 265 (-19).

Grace a réalisé une quatrième ronde de 62 (-9) au cours de laquelle il a réussi huit oiselets et un aigle et a commis un boguey. Spaun et Mitchell ont chacun terminé leur journée à -8.

Parmi les Canadiens en lice, Nick Taylor s’est classé 32e et a fini avec un total de 275 (-9). Son compatriote Corey Conners a conclu la compétition au 53e rang, à 13 coups du gagnant.