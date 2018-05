Milos Raonic déclare forfait pour Roland-Garros

Le Canadien Milos Raonic a déclaré forfait pour le tournoi de Roland-Garros, qui commence dimanche prochain.

Il avait aussi raté les Internationaux d’Italie la semaine dernière en raison d’une blessure à un genou.

«C’est le cœur gros que j’annonce mon retrait de Roland-Garros, a-t-il écrit sur son compte Twitter dimanche. J’ai plusieurs bons souvenirs à cet endroit, mais je sais que je dois continuer à travailler très fort pour être dans la meilleure position possible lorsque je saute sur le terrain. Merci pour votre soutien. On se revoit sur le gazon.»

It is with a heavy heart that I am withdrawing from @rolandgarros. I have many great memories there, but I know I need to continue working hard to put myself in the best position when I step out on the court. Thank you all for your support and see you soon on the grass.