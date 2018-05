LPGA: Ariya Jutanugarn l’emporte en prolongation

Ariya Jutanugarn s’est imposée devant Nasa Hataoka et In Gee Chun en prolongation pour remporter le Championnat Kingsmill, dimanche, à Williamsburg en Virginie.

Pour sa part, l’Ontarienne Brooke M. Henderson a conclu le tournoi au quatrième rang, à un seul coup de la tête.

Sixième au classement mondial, Jutanugarn a ravi son huitième titre en carrière sur le circuit de la LPGA, son deuxième à Kingsmill, grâce à un oiselet au deuxième trou supplémentaire alors que Hataoka y a joué la normale.

Chun avait été éliminée au premier trou.

Précédemment, la Thaïlandaise et ses rivales japonaise et sud-coréenne avaient conclu la troisième et dernière ronde du tournoi avec un cumulatif de 199 (-14). Jutanugarn avait bouclé le parcours avec un pointage de 66 (-5). Elle a notamment enregistré six oiselets et un boguey. Hataoka avait terminé la ronde ultime à -4 et Chun, à -3.

La Canadienne Brooke M. Henderson n’a raté la prolongation que d’un seul coup.

Huitième à l’issue des deux premières rondes, l’Ontarienne a signé une carte de 65 (-6) dimanche, ce qui constitue la meilleure marque de la journée.

Elle a réussi sept oiselets et commis un boguey. Cette performance lui a permis de porter son cumulatif à 200 (-13) et de terminer le tournoi au quatrième rang.

Sa compatriote Brittany Marchand a conclu l’épreuve au 42e rang, à 11 coups de la gagnante.

Quant à Maude-Aimée LeBlanc, elle a fini au 67e échelon avec un total de 215 (+1).

La Québécoise a connu une dernière sortie difficile qu’elle a complétée avec un pointage de 75 (+4).