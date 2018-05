Les Dodgers s’imposent grâce à la longue balle

Yasiel Puig et Enrique Hernandez ont chacun cogné un circuit de deux points, dimanche après-midi, à Washington, où les Dodgers de Los Angeles se sont imposés 7-2 devant les Nationals.

Les cinq premiers points des visiteurs ont été produits à l’aide de la longue balle. Yasmani Grandal a claqué son huitième circuit de la saison, en solo, en deuxième manche.

Hernandez a permis aux siens d’ajouter deux points en cinquième tandis que Puig a fait de même en huitième.

Joc Pederson et Cody Bellinger ont complété le travail pour les Dodgers en neuvième en claquant, respectivement, un double et un roulant.

Trea Turner a généré les deux points des Nationals avec son sixième circuit de la saison.

Alex Wood (1-4) a signé sa première victoire de la saison. Le partant des Dodgers a alloué deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises. Josh Fields a obtenu le sauvetage.

Pour sa part, Stephen Strasburg (5-4) a encaissé le revers. En six manches et deux tiers de travail, il a donné trois points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles.