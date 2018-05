Le Barça vainqueur pour la dernière d'Iniesta

Le FC Barcelone, champion d'Espagne, a achevé sa saison en battant la Real Sociedad 1-0 dimanche lors de la 38e et dernière journée, dans un Camp Nou qui a réservé une ovation debout à Andrés Iniesta, en larmes pour son ultime match en blaugrana.

Un tir enroulé de Philippe Coutinho, entré avec l'aide du poteau (57e), a suffi aux Catalans pour terminer sur une victoire une saison globablement réussie avec le doublé Coupe-Liga.

Et pour son 674e match avec son club formateur en 16 ans de carrière professionnelle, Iniesta (34 ans) a cédé sa place à dix minutes de la fin et reçu une vibrante salve d'applaudissements.

«C'est un jour difficile mais ces vingt-deux années ont été merveilleuses, a mentionné le célèbre milieu de terrain. Cela a été une fierté et un plaisir de défendre et de représenter ce blason, qui est pour moi le meilleur du monde.»

«Don Andrés» envisage de jouer la saison prochaine au Japon ou en Chine. Et alors que le public chantait son nom, il a écrasé quelques larmes sur le banc de touche.

«Merci au public pour toute la tendresse et le respect qu'on m'a témoigné depuis le premier jour où je suis arrivé ici étant enfant, a affirmé Iniesta. Je repars à 34 ans en étant devenu un homme.»

