La Suède toujours championne

Filip Forsberg a marqué le but décisif en tirs de barrage pour permettre à la Suède de vaincre la Suisse 3-2 en finale du Championnat du monde de hockey, dimanche, à Copenhague au Danemark.

Il s’agit d’un deuxième triomphe en autant d’années pour les Suédois. Lors de la dernière édition du Mondial, ils s’étaient imposés en finale contre le Canada.

Pour leur part, les Suisses ont égalé leur meilleur résultat en championnat du monde en mettant la main sur la médaille d’argent. Ils s’étaient également inclinés en finale contre les Suédois en 2013. Précédemment, leur dernière médaille à cette compétition remontait à 1953.

Oliver Ekman-Larsson a aussi touché la cible pour les Suédois en tirs de barrage. Sven Andrighetto a fait de même pour les Suisses.

Nino Niederreiter et Timo Meier ont enfilé l’aiguille pour les Suisses en temps réglementaire. Du côté des Suédois, Gustav Nyquist et Mika Zibanejad ont secoué les cordages. Aucun but n’a été inscrit au troisième vingt.

Les deux formations ont eu la chance d’en finir en prolongation. Le gardien Anders Nilsson a effectué un arrêt miraculeux aux dépens de Kevin Fiala, qui a effectué un tir à bout portant sur le filet suédois.

Un peu plus tard, alors qu’il ne restait que trois secondes à faire au temps supplémentaire, Adam Larsson a frappé le poteau à la droite du gardien Leonardo Genoni avec un puissant tir.

Les deux gardiens ont livré de solides performances. Genoni a réalisé 36 arrêts tandis que Nilsson en a effectué 25.