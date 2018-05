Après le mariage princier, Serena Williams s'entraîne à Paris

Serena Williams, dont la participation à Roland-Garros (27 mai - 10 juin) était confirmée, s'est entraînée dimanche sur le court central Philippe-Chatrier après avoir assisté, samedi en Angleterre, aux noces du Prince Harry et de Meghan Markle.

Les organisateurs de Roland-Garros ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo de 4 min 40 de l'ancienne N.1 mondiale (aujourd'hui 454e) exécutant une série de coups droit et de revers du fond de court, sous la supervision de son entraîneur, le Français Patrick Mouratoglou.

