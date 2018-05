Amed Rosario et Asdrubal Cabrera se chargent des D-backs

Amed Rosario et Asdrubal Cabrera ont chacun produit deux points avec la longue balle dimanche après-midi, à New York, pour mener les Mets vers un gain de 4-1 aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona.

Rosario a claqué ses deux premiers circuits de la saison, en solo, lors des sixième et septième manches. Cabrera a aussi propulsé la balle hors des limites du terrain en septième, alors que Tomas Nido était sur les sentiers.

Jeff Mathis a produit l’unique point des visiteurs, en deuxième manche, grâce à un roulant.

Noah Syndergaard (4-1) a signé la victoire. Le partant des Mets n’a alloué qu’un point, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises. Robert Gsellman a assuré le sauvetage, son premier de la campagne.

La défaite est allée au dossier de Jorge De La Rosa (0-2), qui a concédé trois points et quatre coups sûrs en une manche sur la butte.