Vasek Pospisil en finale en Corée du Sud

Le Canadien Vasek Pospisil a atteint la finale du tournoi de catégorie Challenger de Busan, en Corée du Sud, samedi.

Pospisil, troisième favori du tournoi et 78e joueur mondial, a défait le Japonais Yosuke Watanuki, 347e joueur au classement de l’ATP et issu des qualifications, en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-4.

Le Britanno-Colombien a claqué un as, mais a commis deux doubles fautes. Il a brisé son adversaire à trois reprises en 13 occasions. De son côté, le joueur nippon n’a eu que trois occasions de briser Pospisil, réussissant deux fois.

En finale, Pospisil affrontera l’Australien Matthew Ebden, premier favori du tournoi et 85e joueur mondial. Ebden a vaincu un autre Canadien, Filip Peliwo, lors du carré d’as, 6-3 et 6-1.