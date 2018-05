Une première depuis Mickey Mantle pour Aaron Hicks

Aaron Hicks a frappé son deuxième circuit à l’intérieur du terrain de la saison, samedi soir à Kansas City, devenant le premier des Yankees depuis Mickey Mantle à réussir l’exploit plus d’une fois au cours d’une même saison. New York a battu les Royals par la marque de 8-3.

Mantle en avait réussi trois en 1958.

Hicks a claqué une balle au champ droit, en troisième manche. Le voltigeur Jorge Soler a plongé pour tenter de la capter, mais celle-ci a continué sa route jusqu’à la rampe.

Hicks avait également cogné une longue balle à l’intérieur du terrain le 13 avril dernier, à Detroit.

Le receveur Gary Sanchez a également mis l’épaule à la roue offensivement. Il a fini la soirée avec une fiche de quatre coups sûrs en cinq présences officielles au bâton, dont deux circuits en solo. Il a produit trois points en plus d’en marquer deux.

Le jeune Gleyber Torres a pour sa part brisé l’égalité de 2-2 en quatrième en canonnant sa quatrième longue balle de la saison, alors qu’il avait deux coéquipiers sur les sentiers.

Giancarlo Stanton a frappé un coup de quatre buts lors du dernier tour au bâton des siens.

Sur la butte, Luis Severino (7-1) n’avait pas l’étoffe habituelle, mais il a trouvé le moyen de remporter un septième match en éparpillant huit coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Il a retiré six rivaux sur des prises.

Du côté des favoris de la foule, Danny Duffy a encaissé une sixième défaite. Il n'a œuvré que pendant quatre manches, accordant cinq points mérités, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites.