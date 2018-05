Un dérangé interrompt le combat de Zewski

Le combat opposant Mikael Zewski à Diego Gonzalo Luque, samedi, a été momentanément interrompu après qu’un spectateur ait tenté de grimper dans l’arène.

Le forcené, qui a été décrit comme un «fou furieux», a été maîtrisé lorsqu’il s’était agrippé aux câbles du ring au huitième round du choc.

L’individu a été transporté à l’extérieur par le personnel de sécurité du Air Canada Centre de Toronto.

«Je me suis retourné et j'ai vu un gars tout nu. J'essayais de me concentrer et je me demandais ce qui se passait», a raconté Zewski après sa victoire par décision unanime.

Zewski commente l'irruption d'un forcené près du ring - TVA Sports

La sécurité du Centre Air Canada a sorti le forcené qui était rendu tout nu. Zewski et Luque ont dû patienter de longues minutes avant de reprendre les hostilités. — Nancy Audet (@naaudet_TVA) 20 mai 2018

À voir dans la vidéo, ci-dessus.