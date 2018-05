Trois circuits n’ont pas suffi aux Astros

Les Indians de Cleveland ont pris la mesure des Astros au compte de 5-4, samedi à Houston, même si ceux-ci ont frappé trois longues balles dans les dernières manches.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants en marquant trois points en première manche aux dépens de Dallas Keuchel (3-6), dont un sur le circuit en solo de Michael Brantley. Edwin Encarnacion et Jason Kipnis ont par la suite produit un point chacun à l’aide d’un double.

Jose Ramirez a ajouté à l’avance des Indians au cinquième tour au bâton en poussant Rajai Davis au marbre avec un simple. Yan Gomes a imité Brantley en sixième avec un coup de quatre buts.

Les favoris de la foule ont tenté une remontée lors de la sixième reprise. Carlos Correa a expédié un tir de Corey Kluber (7-2) par-dessus la clôture. Jose Altuve a devancé Correa au marbre.

Alex Bergman et Marwin Gonzalez ont réussi des claques en solo respectivement en huitième et en neuvième, mais ce ne fut pas suffisant pour créer l’égalité.

Kluber a signé son septième gain de la saison après avoir œuvré pendant sept manches au cours desquelles il a passé 10 frappeurs dans la mitaine, ne permettant que deux points sur six coups sûrs.

Keuchel a connu une sortie plus difficile, alors qu’il a été retiré de la rencontre après seulement cinq manches. L’as des Astros a permis quatre points mérités, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles.

Le releveur Cody Allen a enregistré son sixième sauvetage de la saison après été appelé sur la butte, alors qu’il y avait un retrait en huitième. Il a obtenu cinq retraits.